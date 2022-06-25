Глава дипломатии ЕС Боррель договорился, что Иран и США возобновят переговоры по СВПД

Боррель заявил, что Иран и США возобновят переговоры по ядерной сделке

Жозеп Боррель (Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters)

Иран и США возобновят переговоры по ядерной сделке, сообщил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в Twitter.

«На встрече с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амир-Абдоллахианом мы договорились о возобновлении переговоров между Ираном и США в ближайшие дни при содействии моей команды для решения последних нерешенных вопросов», — сообщил Боррель.

Глава дипломатии ЕС отметил, что с тех пор, как он приостановил переговоры в Вене, прошло три месяца. Он счел, что сторонам нужно ускорить работу и закрыть сделку уже сейчас.

Иранский министр подтвердил, что страна готова возобновить переговорный процесс в течение нескольких дней, передал Reuters. Он выразил надежду на то, что в этот раз США сделают реальные шаги для завершения переговоров, а Иран получит экономические выгоды.

США, Франция, Великобритания, Германия, Китай, Россия и Иран подписали Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Они договорились не вводить санкции против Тегерана, если страна откажется от разработки ядерного оружия, ограничит обогащение урана и предоставит инспекторам МАГАТЭ доступ ко всем ядерным объектам в стране.

Однако при президентстве Дональда Трампа США вышли из ядерной сделки с Ираном, обвинив страну в нарушении соглашения. После этого Тегеран стал превышать допустимый уровень обогащения урана, а также ограничил сотрудничество с МАГАТЭ.

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Следующий американский президент Джо Байден в сентябре 2021 года заявил о готовности вернуться к ядерной сделке с Ираном. 15 марта 2022 года официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс сообщил, что переговоры близки к финишной черте, но некоторые сложные вопросы остаются нерешенными. Глава российского МИДа Сергей Лавров тогда подчеркивал, что восстановление СВПД приведет к возвращению на рынок иранской нефти.

В апреле парламент Ирана выдвинул президенту Ибрахиму Раиси условия возобновления ядерного соглашения. Среди них — отказ США от введения новых санкций против Ирана, снятие ограничений на экспорт нефти из Ирана и одобренные американским конгрессом юридические гарантии того, что Вашингтон не выйдет из договоренностей.

23 июня переговоры с главой иранского МИДа провел Сергей Лавров. Он заявил, что Россия будет добиваться восстановления СВПД по ядерной программе в изначальной конфигурации, без каких-либо изменений.