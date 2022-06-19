Минобороны заявило об эвакуации почти 310 тыс. детей с Украины в Россию

С начала военной операции российская сторона вывезла в Россию с Украины, ДНР и ЛНР 307 423 ребенка. Об этом сообщил Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию.

Общее число вывезенных украинцев достигло 1 936 911 человек. Из них 29 733 человека прибыли в Россию в последние сутки.

В конце мая штаб сообщал о том, что в Россию вывезли 1 576 301 украинцев, в том числе 257 156 детей.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля с целью «демилитаризации» и «денацификации». Киев объявил военное положение. Представители 141 страны в Генассамблее ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

По данным агентства ООН по делам беженцев на 16 июня, за 113 дней военных действий с Украины смогли уехать более 7,7 млн человек. Больше всего вынужденных переселенцев приняла Польша — 4 млн украинцев, Россия — 1,2 млн, Венгрия — 782 тыс. На Украину вернулись 2,5 млн человек.

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Украинские власти не раз обвиняли российское руководство в незаконном вывозе граждан в Россию. «Силой вывозит и взрослых, и детей. Это и сироты из детских домов. И дети с родителями. И дети, разлученные со своими семьями», — говорил президент Украины Владимир Зеленский в начале июня. 16 июня сейм Литвы признал вывоз граждан Украины на территорию России депортацией украинского народа.

Министерство обороны России обвиняло Киев в срыве ряда гуманитарных коридоров и подчеркивало, что эвакуирует украинцев добровольно.