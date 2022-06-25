В Узбекистане предложили увеличить президентский срок до 7 лет

Поправки в конституцию Узбекистана, принятые Законодательной палатой Олий Мажлиса в первом чтение, подразумевают увеличение президентского срока с пяти до семи лет. Документ вынесут на общественное обсуждение до 5 июля

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Законодательная палата узбекистанского парламента (Олий Мажлис) одобрила в первом чтении проект конституционных поправок, среди прочих предлагается увеличить президентский срок с пяти до семи лет, пишет Газета.uz. Документ представят на общественное обсуждение, которое пройдет с 25 июня по 5 июля.

Также документ предусматривает внесение норм, основанных на реализации принципа во имя чести и достоинства человека, в том числе в статью 13 Конституции о том, что все непримиримые противоречия и неясности в отношениях человека с государственными органами должны толковаться в пользу человека. Всего на данный момент проект предлагает внести более 170 поправок в 66 статей Конституции страны.

В последний раз срок полномочий президента менялся в 2011 году — тогда его сократили с семи до пяти лет, отмечает издание.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев предложил провести референдум по принятию поправок в Конституцию. В качестве одной из возможных поправок он предложил внести в Конституцию норму о запрете смертной казни.

За последние два года референдумы по поправкам в Конституцию прошли и в других странах бывшего СССР. Так, летом 2020 года решение о поправках принимали россияне. Голосование длилось с 25 июня до 1 июля включительно. Согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии (ЦИК), 77,92% россиян поддержали принятие поправок, 21,27% — выступили против. Среди изменений — обнуление президентских сроков, неприкосновенность экс-президентов, защита исторической правды, поправка о роли детей, о вере в Бога и другие. Также введены изменения в ранее существующие положения Конституции — о государственном языке, о браке как союзе мужчины и женщины, об индексации пенсий и социальных пособий и т.д. Поправки вступили в силу 4 июля.

В феврале этого года референдум по поправкам в Конституцию прошел в Белоруссии. По данным белорусского ЦИК, внесение изменений в Основной закон поддержали 65,16% граждан страны, против проголосовали 10,07%. Согласно изменениям, новым субъектом политики страны станет Всебелорусское народное собрание, один и тот же человек не сможет занимать пост президента больше двух сроков, также введен запрет на привлечение бывшего главы государства к ответственности за действия, совершенные во время осуществления президентских полномочий.

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В начале июня прошел референдум по поправкам в Конституцию в Казахстане. Они предполагают исключение статьи, посвященной первому президенту республики Нурсултану Назарбаеву, и лишают его большинства личных привилегий и статуса елбасы (лидера нации). Изменения также вводят запрет на избрание президентом Казахстана более двух раз подряд и запрет близким родственникам главы государства занимать должности госслужащих. За поправки проголосовали 77,18% граждан, против — 18,66%.