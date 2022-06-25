Президент Молдавии исключила планы «душить» российские СМИ

СМИ в Молдавии должны соблюдать закон и не допускать дезинформацию, заявила Санду. Ранее она подписала закон, запрещающий трансляцию новостных программ из России и ряда других стран. Лавров назвал это решение «печальным»

Майя Санду (Фото: Родион Прока / Sputnik / РИА Новости)

Власти Молдавии не желают допускать манипуляций и дезинформации в работе СМИ, нет намерения мешать работе изданий с российским финансированием в случае соблюдения закона с их стороны, заявила молдавский президент Майя Санду в эфире телеканала Prime.

«Мы не хотим душить СМИ, мы хотим, чтобы все играли по правилам закона, не хотим допускать дезинформации и манипуляций», — сказала Санду (цитата по «РИА Новости»).

Президент республики заверила, что «никаких проблем не будет», если издания смогут доказать законность своего зарубежного финансирования. Она подчеркнула, что принятый недавно закон о борьбе с дезинформацией является проявлением суверенного права Молдавии самостоятельно выбирать способы защиты информационного пространства страны.

Двумя днями ранее, 23 июня, глава российского МИД Сергей Лавров обвинил власти Молдавии в попытке «отменить все русское», выразив уверенность, что такую же политику проводят на Украине. Министр добивал, что Санду подписала закон о том, что «никаких новостей из России больше в Молдове не будет». «Это печально», — оценил Лавров.

Президент Молдавии подписала закон, о котором сказал Лавров, в середине июня. В его рамках разрешается трансляция новостных программ из США, стран Евросоюза, Канады и других стран, которые ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия этот документ не ратифицировала, что означает запрет на вещание новостных программ российского производства. Закон при этом позволяет транслировать фильмы и развлекательные телепрограммы из других государств, которые не несут в себе милитаристское содержание, запрещены оказались и те программы, в которых разжигается ненависть или отрицаются военные преступления.

Оппозиционные партия «Шор» и социалисты назвали закон попыткой властей Молдавии ввести цензуру. Они обратились в Конституционный суд, передает агентство IPN.

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Санду подчеркнула, что Кишинев намерен продолжить регулирование СМИ для обеспечения «объективного информационного пространство, чтобы наши граждане могли анализировать вещи, исходя из объективной информации, а не из пропаганды и ложных источников».

