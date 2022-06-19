В Молдавии запретят новостные программы из России

Президент Санду подписала закон о запрете в Молдавии трансляции новостных программ из России и других стран, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о вещании. Документ приняли в рамках мер по борьбе с дезинформацией

Майя Санду (Фото: presedinte.md)

В Молдавии разрешат вещание новостных программ из стран Евросоюза, США, Канады и других ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении государств, соответствующий закон подписала президент республики Майя Санду, рассказала глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу в эфире Rlive.

Таким образом, российские новостные передачи в Молдавии окажутся запрещены, Россия конвенцию не ратифицировала.

По словам Вицу, закон планируется опубликовать в пятницу, 24 июня, после чего он вступит в силу. Она добавила, что документ также устанавливает понятие «дезинформации», предполагающее жесткие меры за ее трансляцию.

«В случае распространения дезинформации действие лицензии на вещание может быть приостановлено на срок до семи дней. Это может произойти и в предвыборный период, что очень важно, и когда мы видим обилие дезинформации», — подчеркнула Вицу (цитата по IPN).

Соответствующий законопроект парламент Молдавии принял около трех недель назад — 2 июня, его поддержали 54 депутата из 101, передавал портал Jurnal de Chişinău.

Документ предусматривает внесение поправок в Кодекс аудиовизуальных медиауслуг, которые призваны предотвратить попытки распространения дезинформации, затрагивающей национальную безопасность. За нарушение положений закона предусмотрен штраф до 100 тыс. леев (242,8 тыс. руб. по курсу ЦБ), неоднократное нарушение приведет к потере лицензии на ограниченный срок.

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При этом закон позволяет транслировать фильмы и развлекательные программы из иных стран, которые не несут в себе милитаристское содержание, под запретом оказались те программы, которые отрицают военные преступления и преступления против человечности или разжигают ненависть. При этом доля контента из Евросоюза, США и Канады должна быть не меньше 50%.

Оппозиция — блок коммунистов и социалистов, а также партия «Шор» назвала закон попыткой ввести цензуру.

Фактически запрет на вещание новостных программ из России и других стран, не ратифицироваваших Европейскую конвенцию, уже введен постановлением Национальной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Его одобрили в начале марта в связи с российской спецоперацией на Украине, передавал портал ESP.

В связи с нарушением этого постановления в середине апреля в Молдавии оштрафовали телеканал NTV-Moldava на 18 тыс. леев, передавал портал Media Azi. В частности, во время трансляции 9 мая программы «Величайший марш Победы» событие определили как победу в «Великой войне в защиту Отечества», что в молдавском Совете по телевидению сочли игнорированием иных исторических данных о войне. «9 мая был и остается государственным праздником в Молдавии, который официально называется «День Победы и поминовение героев, павших за независимость Родины». <...> В связи с этим неясно, какое еще мнение должно быть представлено для сбалансированного освещения событий», — заявили на канале.