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Политика ,  
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Глава Крыма исключил распад СССР при Путине

По мнению Сергея Аксенова, Путин — человек с определенными подходами и взглядами на жизнь, которые бы не позволили распасться Советскому Союзу
Сергей Аксёнов
Сергей Аксёнов (Фото: Максим Блинов / ТАСС)

Глава Крыма Сергей Аксенов в эфире телеканала «Крым 24» заявил, что Советский Союз не распался, если бы тогда страной управлял российский президент Владимир Путин.

Аксенов выразил уверенность в том, что роль личности президента, как человека, который ведет за собой других, является ключевой. «Я уверен, когда СССР распадался, был бы Владимир Владимирович президентом, — Советский Союз бы не распался», — убежден глава Крыма. По его мнению, распада не произошло бы потому, что у Путина другие подходы и взгляды на жизнь, а также есть понимание того, что «вместе можно сделать больше».

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Аксенов добавил, что на развитие страны не стоит рассчитывать, если у нее нет лидера, который болеет за свое государство. «Украина показала четко, что происходит, когда нет государственного лидера. России в этой ситуации повезло», — считает он.

Говоря о поправках к Конституции, Аксенов заявил, что если они будут приняты и если Путин выставит свою кандидатуру на новых выборах в 2024 году, то большинство жителей Крыма проголосуют за него. «Крым будет за президента, мы не сомневаемся. Мы бы хотели, чтобы президент баллотировался в 2024 году, Владимир Владимирович вновь выставил свою кандидатуру, крымчане его поддержали бы», — сказал глава полуострова.

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Владимир Зеленский

В октябре прошлого года Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил, что на постсоветском пространстве постепенно уменьшаются страхи перед воссозданием СССР и растет понимание того, что интеграция выгодна всем странам. «Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал президент (этот фрагмент интервью был опубликован в апреле).

Глава государства отметил, что все страны повышают свою конкурентоспособность за счет интеграции и что для бывших советских стран это «абсолютно естественное дело». По словам Путина, преимуществами в развитии интеграции на постсоветском пространстве выступают общий язык, инфраструктура транспорта, энергетики и связи.

Автор: Михаил Юшков
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