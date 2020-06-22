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Треть жителей Украины с сожалением высказались о распаде Советского Союза

Больше всего ностальгирующих оказалось среди тех, кому в современной Украине денег не хватает даже на еду
Фото: Глеб Гаранич / Reuters
Фото: Глеб Гаранич / Reuters

О распаде СССР жалеет чуть более трети (33,5%) жителей Украины, следует из отчета Киевского международного института социологии (КМИС). Проведенный КМИС опрос показал, что доля тех, кого печалит крах Советского Союза,  наиболее высока на востоке (49,3%) и юге (48,1%) Украины, в то время как в западных регионах страны она составляет лишь 15,3%.

Эксперты КМИС отмечают, что в первую очередь о распаде СССР жалеют пожилые люди — от 44,1% среди тех, кому от 50 до 59 лет, до 50,1% среди тех, кто старше 70 лет. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет об СССР жалеет редко (14,3%). Среди молодых, которые в СССР пожить не успели, наиболее часто (32,2%) встречаются те, кому ответить на вопрос о сожалениях нечего. При этом большинство молодых (53,5%) о развале СССР не жалеет.

Доля скучающих по СССР наиболее высока среди тех, кто определяет свою национальную принадлежность, как русский (66,9 против 30,5% среди тех, кто считает себя украинцем), и общается дома на русском языке (44,2 против 25,8% тех, кто обычно говорит дома на украинском).

Из отчета КМИС следует также, что:

  • женщины жалеют о распаде СССР чаще мужчин — 36,3 против 30,1%;
  • жители маленьких городов ностальгируют по Союзу чаще обитателей крупных — 37,8 против 32,5%;
  • получившие только среднее образование скучают по СССР больше, чем обладатели диплома вуза (41,6 против 23,4%), а рабочие — больше предпринимателей (42,3 против 19,4%).

С точки зрения финансового положения больше всего людей, которые жалеют о распаде СССР, предсказуемо оказалось среди тех, кому в современной Украине денег не хватает даже на еду (56,4%). Однако минимальное число тоскующих по СССР обнаружилось не среди тех, кто заявил, что может позволить себе любую покупку вообще (17,1%), но среди предшествующей им по благополучию группы — тех, кто не видит проблемы в покупке телевизора или холодильника (11,3%).

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Опрос КМИС свидетельствует также, что в 2020 году на Украине самой многочисленной группой населения по-прежнему остаются те, кто уверен, что пребывание страны в составе СССР принесло ей больше пользы, чем вреда. Однако по сравнению с опросом 2013 года их доля сократилась с 47,6 до 34,7% (для корректности сравнения из данных 2013 года были исключены результаты опроса в Крыму и неподконтрольных сейчас Киеву районов Донбасса). В то же время доля тех, кто уверен, что годы в составе СССР принесли Украине больше вреда, чем пользы, выросла на 10 п.п. — с 17,9 до 27,9%.

Максимума доля тех, кто верит в пользу пребывания Украины в составе СССР, достигает в Донбассе (52,1%), восточных регионах (50,8%) и на юге страны (43,9%). На западе же она сократилась до 18,9%.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Украина, распад СССР, социологический опрос
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