Треть жителей Украины с сожалением высказались о распаде Советского Союза

Больше всего ностальгирующих оказалось среди тех, кому в современной Украине денег не хватает даже на еду

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

О распаде СССР жалеет чуть более трети (33,5%) жителей Украины, следует из отчета Киевского международного института социологии (КМИС). Проведенный КМИС опрос показал, что доля тех, кого печалит крах Советского Союза, наиболее высока на востоке (49,3%) и юге (48,1%) Украины, в то время как в западных регионах страны она составляет лишь 15,3%.

Эксперты КМИС отмечают, что в первую очередь о распаде СССР жалеют пожилые люди — от 44,1% среди тех, кому от 50 до 59 лет, до 50,1% среди тех, кто старше 70 лет. Молодежь в возрасте от 18 до 29 лет об СССР жалеет редко (14,3%). Среди молодых, которые в СССР пожить не успели, наиболее часто (32,2%) встречаются те, кому ответить на вопрос о сожалениях нечего. При этом большинство молодых (53,5%) о развале СССР не жалеет.

Доля скучающих по СССР наиболее высока среди тех, кто определяет свою национальную принадлежность, как русский (66,9 против 30,5% среди тех, кто считает себя украинцем), и общается дома на русском языке (44,2 против 25,8% тех, кто обычно говорит дома на украинском).

Из отчета КМИС следует также, что: