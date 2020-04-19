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Путин увидел преодоление «фобий прошлого» в постсоветских странах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На постсоветском пространстве постепенно уменьшаются страхи перед воссозданием СССР и растет понимание того, что интеграция выгодна всем странам. Об этом заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Вести.ру».

Небольшое интервью Путин дал еще в октябре прошлого года, однако это заявление впервые прозвучало в эфире, поясняет телеканал.

«Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал президент.

Путин отметил, что все страны повышают свою конкурентоспособность за счет интеграции и что для бывших советских стран это «абсолютно естественное дело». Преимуществами в развитии интеграции на постсоветском пространстве выступают общий язык, инфраструктура транспорта, энергетики и связи, считает президент.

При этом торопиться с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не стоит, сообщил Путин. По его словам, «перепрыгивать» через этапы развития интеграции не следует, поскольку из-за этого могут возникнуть непонимания и сложности. «Всегда достигнутые решения — это компромиссы», — отметил президент.

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В марте в интервью РБК глава коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаил Мясникович говорил, что для развития ЕАЭС необходимо повысить уровень доверия между странами-участниками. Он отметил, что главы государств уже приняты ключевые решения по углубленной интеграции, однако «есть достаточно большой разрыв между политической волей и практическими делами». По словам Мясниковича, для развития объединения, странам следует унифицировать нормативно-правовую базу, а также не бояться появления наднациональных функций, которые только укрепят каждое государство.

Теги: СССР, Владимир Путин
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