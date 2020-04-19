Путин увидел преодоление «фобий прошлого» в постсоветских странах

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

На постсоветском пространстве постепенно уменьшаются страхи перед воссозданием СССР и растет понимание того, что интеграция выгодна всем странам. Об этом заявил президент Владимир Путин в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», передает «Вести.ру».

Небольшое интервью Путин дал еще в октябре прошлого года, однако это заявление впервые прозвучало в эфире, поясняет телеканал.

«Преодолевая какие-то фобии прошлого, преодолевая страхи по поводу возрождения Советского Союза и советской империи, все-таки понимание того, что объединение усилий [идет] на пользу всем, пробивает себе дорогу неизбежно», — сказал президент.

Путин отметил, что все страны повышают свою конкурентоспособность за счет интеграции и что для бывших советских стран это «абсолютно естественное дело». Преимуществами в развитии интеграции на постсоветском пространстве выступают общий язык, инфраструктура транспорта, энергетики и связи, считает президент.

При этом торопиться с расширением Евразийского экономического союза (ЕАЭС) пока не стоит, сообщил Путин. По его словам, «перепрыгивать» через этапы развития интеграции не следует, поскольку из-за этого могут возникнуть непонимания и сложности. «Всегда достигнутые решения — это компромиссы», — отметил президент.