В Кремле запланировали новое обращение Путина к гражданам

Президент Владимир Путин может выступить с новым обращением к гражданам в связи с голосованием по поправкам в Конституцию. Оно планируется на понедельник, 29 июня, рассказали источники РБК

Владимир Путин (Фото: Алексей Никольский / AP)

В Кремле готовят новое обращение президента к россиянам. Предполагается, что оно будет касаться голосования по поправкам в Конституцию. В качестве основной даты обращения рассматривается понедельник, 29 июня, рассказали РБК четыре источника, близких к Кремлю.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК о планах главы государства по новому обращению и его дате. Источники «Интерфакса» ранее говорили, что среди возможных дат обращения рассматривается также 30 июня.

В обращении Путин может разъяснить значимость вынесенных на голосование поправок, дать свою интерпретацию им, говорит один из близких к администрации президента источников. Поправки в Основной закон вносятся не каждый год, и долг главы государства — сказать о них перед плебисцитом, это важный формат коммуникаций с гражданами, добавляет другой собеседник РБК. Ожидается также, что Путин призовет принять участие в голосовании тех, кто еще не сделал это, говорят три близких к Кремлю источника.

Голосование по поправкам в Конституцию началось 25 июня и продлится неделю — до 1 июля. В первый же день участие в плебисците принял зампредседателя Совбеза, глава «Единой России» Дмитрий Медведев, который приехал на избирательный участок. Также проголосовал, но посредством электронного голосования Песков. Он сделал это в машине по дороге на работу.