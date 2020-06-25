МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США

На фоне публикации книги экс-советника Трампа «возникла ловушка», которая ставит под сомнение доверие России к США в вопросе обсуждения деликатных вопросов, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков

Книга Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

После выхода книги экс-советника президента США Джона Болтона Россия не может быть уверена в том, что любые конфиденциальные переговоры на правительственном уровне с США не станут достоянием общественности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Замглавы МИДа напомнил о компрометирующих публикациях организации Wikileaks, возглавляемой Джулианом Ассанжем, о расследовании возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году, а также об «обнародовании стенограмм систем наружного наблюдения разного рода». «Теперь воспоминания Болтона», — отметил Рябков.

«Теперь возникает такая ловушка: мы не можем быть уверены, что какие-то обсуждения, деликатные, конфиденциальные или же доверительные, по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности», — сказал дипломат.

По его словам, сейчас происходит хождение по минному полю, поскольку никто не знает, какая спецслужба или какой источник способны опубликовать ту или иную беседу. «Между прочим, в мемуарах [Болтона] речь идет о таких вещах, решение о рассекречивании которых при нормальной обычной жизни, а не в условиях нынешнего хаоса, потребовало бы десятки лет. Это все ставит дипломатию перед совершенно новыми задачами», — считает Рябков.