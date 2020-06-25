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МИД сообщил о влиянии мемуаров Болтона на переговоры с США

На фоне публикации книги экс-советника Трампа «возникла ловушка», которая ставит под сомнение доверие России к США в вопросе обсуждения деликатных вопросов, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков
Книга Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома»
Книга Джона Болтона «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома» (Фото: Justin Sullivan / Getty Images)

После выхода книги экс-советника президента США Джона Болтона Россия не может быть уверена в том, что любые конфиденциальные переговоры на правительственном уровне с США не станут достоянием общественности. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, передает ТАСС.

Замглавы МИДа напомнил о компрометирующих публикациях организации Wikileaks, возглавляемой Джулианом Ассанжем, о расследовании возможного вмешательства России в американские выборы в 2016 году, а также об «обнародовании стенограмм систем наружного наблюдения разного рода». «Теперь воспоминания Болтона», — отметил Рябков.

«Теперь возникает такая ловушка: мы не можем быть уверены, что какие-то обсуждения, деликатные, конфиденциальные или же доверительные, по каким-то причинам вдруг не станут достоянием гласности», — сказал дипломат.

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По его словам, сейчас происходит хождение по минному полю, поскольку никто не знает, какая спецслужба или какой источник способны опубликовать ту или иную беседу. «Между прочим, в мемуарах [Болтона] речь идет о таких вещах, решение о рассекречивании которых при нормальной обычной жизни, а не в условиях нынешнего хаоса, потребовало бы десятки лет. Это все ставит дипломатию перед совершенно новыми задачами», — считает Рябков.

При этом он отметил, что книга Болтона посвящена не внешней, а внутренней политике США. «Я поражаюсь тому, что вообще происходит в американском политическом истеблишменте с точки зрения жизни напоказ. <...> Все, что там написано про внешнюю политику, это просто инструментарий и продолжение войны другими средствами. Из этого надо исходить», — заключил Рябков.

Книга бывшего советника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, получившая название «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», поступила в продажу 23 июня. Изначально работа Болтона должна была выйти в марте, однако публикацию отложили до мая, а затем и до 23 июня.

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В мемуарах экс-советника, в частности, рассказывается об отношениях нынешних властей США с Россией и ее лидером Владимиром Путиным, о военных контактах Вашингтона с Москвой и отношении Трампа к ситуации на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя выход книги Болтона, заявил о том, что значение и достоверность мемуаров не следует переоценивать. Песков рассказал, что книгу экс-советника в Кремле «читают потихоньку», но при этом считают, что изложенные там темы необходимо очень сбалансированно оценивать, в том числе и потому, что Болтон «мог быть, а мог и не быть свидетелем» тех или иных событий.

Джон Болтон занимал должность советника президента США по нацбезопасности с апреля 2018 года по сентябрь 2019-го. Он покинул этот пост после конфликта с Трампом. Глава Белого дома тогда объяснил, что попросил уйти Болтона из-за несогласия со многими его предложениями. Сам Болтон заявлял, что ушел по собственному желанию.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Джон Болтон, мемуары, Сергей Рябков
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