Кремль попросил не переоценивать значение мемуаров Болтона

В Кремле «читают потихоньку» книгу бывшего совета президента США Джона Болтона, однако призывают не переоценивать ее достоверность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Джон Болтон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Значение и достоверность мемуаров бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, вышедших в США под заглавием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», не следует переоценивать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что книгу Болтона в Кремле «читают потихоньку», однако думают, что изложенные тем версии необходимо очень сбалансированно оценивать. В том числе и потому, что Болтон «мог быть, а мог и не быть свидетелем» тех или иных событий.

В ответ на просьбу прокомментировать утверждение Болтона, что президент США Дональд Трамп во время саммита в Хельсинки в 2018 году специально опоздал на встречу с Владимиром Путиным, Песков сказал, что такого не помнит.

«Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет», — рассказал Песков журналистам. Он отметил, что, помимо Трампа, участие в саммите принимал и президент Финляндии Саули Ниинистё, о котором Болтон, видимо, забыл, но «который не менее важен».