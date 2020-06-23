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Кремль попросил не переоценивать значение мемуаров Болтона

В Кремле «читают потихоньку» книгу бывшего совета президента США Джона Болтона, однако призывают не переоценивать ее достоверность, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Джон Болтон
Джон Болтон (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Значение и достоверность мемуаров бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, вышедших в США под заглавием «Комната, где это произошло: мемуары Белого дома», не следует переоценивать. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

Песков отметил, что книгу Болтона в Кремле «читают потихоньку», однако думают, что изложенные тем версии необходимо очень сбалансированно оценивать. В том числе и потому, что Болтон «мог быть, а мог и не быть свидетелем» тех или иных событий.

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Фото: Alex Brandon / AP

В ответ на просьбу прокомментировать утверждение Болтона, что президент США Дональд Трамп во время саммита в Хельсинки в 2018 году специально опоздал на встречу с Владимиром Путиным, Песков сказал, что такого не помнит.

«Тут трудно сказать, я сейчас, честно говоря, детали не припомню, там особо президент никого не ожидал. Я уже не знаю, как специально опаздывал Трамп, но наша протокольная служба работает безупречно, и Путин никогда никого не ждет», — рассказал Песков журналистам. Он отметил, что, помимо Трампа, участие в саммите принимал и президент Финляндии Саули Ниинистё, о котором Болтон, видимо, забыл, но «который не менее важен».

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Отвечая на просьбу прокомментировать слова Болтона о том, что во время его визита в Кремль переводчик не перевел довольно грубое слово Путина, которое тот адресовал боевикам «Исламского государства» (организация запрещена на территории России), Песков также не сказал ничего определенного.

«Президент, как вы знаете, иногда весьма красноречив и дает исчерпывающие формулировки в отношении тех или иных важных событий. Это да, это я могу подтвердить. Но что касается этого конкретного случая, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — отметил пресс-секретарь главы государства.

Авторы: Полина Химшиашвили, Евгений Калюков
Теги: Джон Болтон, Дмитрий Песков
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