СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

В Аuchan заявили изданию, что грузинские вина занимают не более 8% в ассортименте. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») оценили долю грузинских вин в 5-6,5% в соответствующей категории. В «Ленте» сообщили, что грузинские вина составляют 9% ассортимента.
Накануне, 24 июня, в Роспотребнадзоре объявили об усилении контроля за грузинскими винами. В ведомстве утверждают, что объем не соответствующей требованиям алкогольной продукции из Грузии с 2014 по 2018 годы вырос почти в три раза.
С таким заявлением Роспотребнадзор выступил на фоне того, как президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию с 8 июля, туроператорам было рекомендовано воздержаться от продажи туров в эту страну. Позже в Минтрансе заявили, что с 8 июля будет также введен запрет на полеты в Россию для грузинских авиакомпаний.
Указ был подписан после того, как в Грузии начались протесты после участия депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ) в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Во время мероприятия он занял место спикера грузинского парламента, чем вызвал недовольство оппозиции.
Вечером 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались протесты, митингующие требовали выезда российской делегации из страны, а также отставки главы МВД, спикера парламента и руководителя Службы Госбезопасности.
Между демонстрантами и полицейскими произошли столкновения. По данным Минздрава, пострадали 240 человек. На фоне протестов спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.