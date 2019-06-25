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Золото $1 450 (+0,94%) прогноз Morgan Stanley к 31.12.19
Microsoft $155 (+15,97%) прогноз Deutsche Bank к 19.06.20
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Политика ,  
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СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах
По данным газеты «Коммерсантъ», государственные органы изучают, какую долю на российском рынке занимают вина из Грузии. Ранее Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинским вином
Фото: Татьяна Тимирханова/ Интерпресс/ ТАСС

Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Топ-менеджер неназванной продуктовой компании заявил, что такую информацию собирает Минсельхоз. Он добавил, что официальных обращений по данному вопросу от министерства не поступало. Другой собеседник издания слышал о том, что данными о доле грузинского вина на рынке интересуется Роспотребнадзор.

Собеседники «Коммерсанта» считают, что опросы могут быть связаны с подготовкой запрета на импорт грузинского вина из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси.

В Минсельхозе на запрос газеты не ответили, а в Роспотребнадзоре отказались комментировать информацию, не являющуюся «оформленным официальным документом».

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В Аuchan заявили изданию, что грузинские вина занимают не более 8% в ассортименте. В X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») оценили долю грузинских вин в 5-6,5% в соответствующей категории. В «Ленте» сообщили, что грузинские вина составляют 9% ассортимента.

Накануне, 24 июня, в Роспотребнадзоре объявили об усилении контроля за грузинскими винами. В ведомстве утверждают, что объем не соответствующей требованиям алкогольной продукции из Грузии с 2014 по 2018 годы вырос почти в три раза.

С таким заявлением Роспотребнадзор выступил на фоне того, как президент России Владимир Путин временно запретил российским авиакомпаниям совершать полеты в Грузию с 8 июля, туроператорам было рекомендовано воздержаться от продажи туров в эту страну. Позже в Минтрансе заявили, что с 8 июля будет также введен запрет на полеты в Россию для грузинских авиакомпаний.

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Указ был подписан после того, как в Грузии начались протесты после участия депутата Госдумы Сергея Гаврилова (КПРФ) в заседании Межпарламентской ассамблеи православия в Тбилиси. Во время мероприятия он занял место спикера грузинского парламента, чем вызвал недовольство оппозиции.

Вечером 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались протесты, митингующие требовали выезда российской делегации из страны, а также отставки главы МВД, спикера парламента и руководителя Службы Госбезопасности.

Между демонстрантами и полицейскими произошли столкновения. По данным Минздрава, пострадали 240 человек. На фоне протестов спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Автор: Константин Нагаев
Теги: Грузия, Вино
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