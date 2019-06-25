СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

СМИ узнали об интересе властей к данным о грузинских винах в магазинах

По данным газеты «Коммерсантъ», государственные органы изучают, какую долю на российском рынке занимают вина из Грузии. Ранее Роспотребнадзор объявил об усилении контроля за грузинским вином

Фото: Татьяна Тимирханова/ Интерпресс/ ТАСС

Власти начали запрашивать у торговых сетей данные о доле грузинского вина в их ассортименте, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Топ-менеджер неназванной продуктовой компании заявил, что такую информацию собирает Минсельхоз. Он добавил, что официальных обращений по данному вопросу от министерства не поступало. Другой собеседник издания слышал о том, что данными о доле грузинского вина на рынке интересуется Роспотребнадзор.

Собеседники «Коммерсанта» считают, что опросы могут быть связаны с подготовкой запрета на импорт грузинского вина из-за обострения отношений между Москвой и Тбилиси.

В Минсельхозе на запрос газеты не ответили, а в Роспотребнадзоре отказались комментировать информацию, не являющуюся «оформленным официальным документом».