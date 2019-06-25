США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

США потребовали не допускать в ПАСЕ находящихся под санкциями россиян

По мнению Вашингтона, делегаты из России, находящиеся под санкциями, не могут участвовать в работе европейских институций

Фото: Imago stock&people / ТАСС

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна позволить, чтобы в состав российской делегации входили россияне, попавшие под санкции США и Евросоюза. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор, сообщает телеканал Hromadske.

Дипломат напомнил, что Соединенные Штаты не являются членом Совета Европы, но заметил, что Вашингтон выступал против возвращения России в эту организацию. Он также отметил усилия Киева в этом направлении.

«Мы были поражены усилиями украинской команды в ПАСЕ, которые они приложили, чтобы не дать возможности России вернуться в эту организацию», — сказал Тейлор.

Во вторник, 25 июня, ПАСЕ приняла декларацию, позволяющую России вернуться к полноценной работе в организации. Документ был принят 118 голосами. 62 депутата проголосовали против, десять — воздержались.