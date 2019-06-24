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Полюс ₽7 099,42 (+22,72%) прогноз Sberbank Investment Research к 21.06.20
Золото $1 450 (+3,2%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
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Италия выразила надежду на возвращение России в ПАСЕ

Одна из крупнейших делегаций в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) — итальянская — поддержит доклад, который предлагает вернуть Россию в состав организации. Об этом в разговоре с РБК заявил ее глава Альвизе Маньеро.

Итальянская делегация в ПАСЕ — крупнейшая наравне с Россией, Британией, Францией, Германией и Турцией — 18 членов из 324.

«Мы приветствуем инициативу российской стороны подать заявку на участие [в ПАСЕ] в случае принятия доклада. Мы считаем, что ПАСЕ — это то место, где мы гарантируем постоянный канал общения между избранными представителями парламентов всех государств-членов, особенно когда у нас возникают кризисные ситуации», — отметил он.

По его словам, та «мягкая сила», которой обладают принимаемые организацией документы, является ее основным инструментом содействия демократии, верховенству права и правам человека во всех государствах, которые входят в Совет Европы. Он заметил, что потеря хотя бы одной делегации ставит под вопрос весь смысл ПАСЕ.

«Что касается результатов голосования, то, конечно, я не могу их предвидеть, но, конечно, выражаю надежду, что вся наша делегация вскоре увидит резолюцию одобренной, что действительно сделает шаг вперед на пути к прекращению кризиса в Ассамблее», — заключил Маньеро.

Сегодня, в понедельник, 24 июня, ПАСЕ будет решать вопрос о возвращении российской делегации к полноценной работе в составе Ассамблеи. Россия не участвует в ее сессиях с 2016 года, после того как ее права в организации ограничили из-за присоединения Крыма.

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Россия может восстановить свои права в ПАСЕ

Теги: Италия, ПАСЕ, российская делегация
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