Мэй назвала преимущество членства России в Совете Европы

Британский премьер считает, что членство России в Совете Европы дает возможность привлечь страну «к ответственности за нарушения прав человека». Парламентская ассамблея организации в эти часы обсуждает статус российской делегации

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Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что благодаря членству России в Совете Европы международное сообщество сможет привлечь ее «к ответственности за нарушение прав человека». Об этом она сказала в ходе заседания в палате представителей, которое транслировалось на сайте органа.

«Они не платят взносы в Совет Европы, но вопрос состоит в том, что членство в этой организации является одним из немногих возможных способов для международного сообщества привлечь Россию к ответственности за нарушение прав человека», — сказала она, отметив, что в Совете Европы существуют разногласия по поводу членства России в организации.

Российская делегация была лишена полномочий в ПАСЕ в 2014 году, после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины. Москва не платит взнос в Совет Европы с 2017 года и требует внести в регламент ПАСЕ запрет лишать национальные делегации голоса.

24 июня в Парламентской ассамблее Совета Европы обсуждают вопрос о статусе российской делегации и ее возвращении к полноценной работе в составе ассамблеи. Раннее ПАСЕ проголосовала против обсуждения на текущей сессии вопроса выплат российской делегацией членских взносов в СЕ и крушения в 2014 году малазийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, над Донбассом. Руководство голландского фонда Stichting Vliegramp MH17, созданного для помощи родственникам погибших при крушении Boeing, просило ПАСЕ отложить восстановление права голоса России.