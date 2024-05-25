 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков сообщил о четырех погибших при обстрелах Белгородской области

Сюжет
Военная операция на Украине
Пострадали 12 человек, в том числе ребенок, у восьми раненых — осколочные ранения. В Белгороде вечером четвертый раз за сутки объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах

Число погибших при двух обстрелах Белгородского района со стороны ВСУ выросло до четырех, написал губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал о гибели двух человек в поселке Октябрьский и еще одной женщины в поселке Дубовое.

12 человек ранены, среди них один ребенок, они находятся в больницах. У восьми пострадавших осколочные ранения.

В 22:09 в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность. ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что в городе было слышно не менее 20 взрывов в районе «Харьковскя гора» (расположен на юге города). В 22:40 сигнал отменили.

Минобороны сообщало, что около 19:00 над областью сбили 15  снарядов РСЗО Vampire. Помимо того, в этот день несколько населенных пунктов в регионе подверглись атакам дронов-камикадзе, сообщал Гладков. В Волконовском районе БПЛА атаковал автомобиль, который ехал по дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка, пострадала девятилетняя девочка. Также дроны атаковали дом и три автомобиля в хуторе Панков Шебекинского городского округа, никто не пострадал.

До этого беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва у автомобиля был поврежден кузов и выбито лобовое стекло.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Персоны
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрелы ВСУ Военная операция на Украине
Вячеслав Гладков фото

Вячеслав Гладков

губернатор Белгородской области
15 января 1969 года
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Уехавшие в Венгрию украинцы рассказали о страхе депортации Политика, 23:43
Над Белгородской областью сбили «Нептун» и 29 снарядов Vampire Политика, 23:26
В больнице сообщили, что премьеру Словакии Фицо стало лучше Политика, 23:19
«Байер» победил клуб из второго дивизиона в финале Кубка Германии Спорт, 23:00
Как «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Фоторепортаж Спорт, 22:59
В Курске водитель Mercedes не справился с управлением и сбил ребенка Общество, 22:50
Гладков сообщил о четырех погибших при обстрелах Белгородской области Политика, 22:35
Тайм-менеджмент: как больше успевать и не выгореть
Подробнее
В Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность Политика, 22:27
Байден снова выступил с оскорблениями в адрес Путина Политика, 22:17
Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею Спорт, 22:08
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 22:00
Гидрологи не исключили военные цели открытия шлюзов на ДнепроГЭС Политика, 21:55
Гладков сообщил о гибели жительницы Дубового в результате обстрела Политика, 21:35
Четыре корабля ВМФ США пострадали от непогоды у берегов Израиля Политика, 21:33