Гладков сообщил о четырех погибших при обстрелах Белгородской области

Пострадали 12 человек, в том числе ребенок, у восьми раненых — осколочные ранения. В Белгороде вечером четвертый раз за сутки объявляли воздушную тревогу, сообщалось о взрывах

Число погибших при двух обстрелах Белгородского района со стороны ВСУ выросло до четырех, написал губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал о гибели двух человек в поселке Октябрьский и еще одной женщины в поселке Дубовое.

12 человек ранены, среди них один ребенок, они находятся в больницах. У восьми пострадавших осколочные ранения.

В 22:09 в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность. ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что в городе было слышно не менее 20 взрывов в районе «Харьковскя гора» (расположен на юге города). В 22:40 сигнал отменили.

Минобороны сообщало, что около 19:00 над областью сбили 15 снарядов РСЗО Vampire. Помимо того, в этот день несколько населенных пунктов в регионе подверглись атакам дронов-камикадзе, сообщал Гладков. В Волконовском районе БПЛА атаковал автомобиль, который ехал по дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка, пострадала девятилетняя девочка. Также дроны атаковали дом и три автомобиля в хуторе Панков Шебекинского городского округа, никто не пострадал.

До этого беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва у автомобиля был поврежден кузов и выбито лобовое стекло.