Гладков сообщил о четырех погибших при обстрелах Белгородской области
Число погибших при двух обстрелах Белгородского района со стороны ВСУ выросло до четырех, написал губернатор Вячеслав Гладков. Ранее он сообщал о гибели двух человек в поселке Октябрьский и еще одной женщины в поселке Дубовое.
12 человек ранены, среди них один ребенок, они находятся в больницах. У восьми пострадавших осколочные ранения.
В 22:09 в Белгороде и районе четвертый раз за сутки объявили ракетную опасность. ТАСС и «РИА Новости» сообщали, что в городе было слышно не менее 20 взрывов в районе «Харьковскя гора» (расположен на юге города). В 22:40 сигнал отменили.
Минобороны сообщало, что около 19:00 над областью сбили 15 снарядов РСЗО Vampire. Помимо того, в этот день несколько населенных пунктов в регионе подверглись атакам дронов-камикадзе, сообщал Гладков. В Волконовском районе БПЛА атаковал автомобиль, который ехал по дороге между селом Борисовка и хутором Плотвянка, пострадала девятилетняя девочка. Также дроны атаковали дом и три автомобиля в хуторе Панков Шебекинского городского округа, никто не пострадал.
До этого беспилотник-камикадзе атаковал автомобиль, который ехал по дороге в поселке Красное Шебекинского городского округа. В результате взрыва у автомобиля был поврежден кузов и выбито лобовое стекло.
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