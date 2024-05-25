Уехавшие в Венгрию украинцы рассказали о страхе депортации

Венгерские власти на фоне принятия на Украине нового закона о мобилизации обещали, что не будут экстрадировать украинцев призывного возраста

Фото: Zheng Kaijun / Xinhua / Global Look Press

Трое граждан Украины, которые несколько месяцев назад уехали в Венгрию из-за военных действий, рассказали порталу tenyek.hu о страхе депортации.

По словам собеседников издания, если они вернутся на родину, то будут призваны на военную службу, а впоследствии отправятся на фронт, «что будет означать верную смерть».

Все три собеседника сослались на новый закон о мобилизации. Согласно документу, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны уточнить свои личные данные в территориальных центрах комплектования (ТКЦ, выполняет функции военкомата) и носить с собой военно-учетные документы. Тем, кто не уточнит свои данные или не явится по повестке, будут грозить штрафы.

Со слов украинцев, которые поговорили с tenyek.hu, им приходилось прятаться, поскольку полицейские или военные останавливают людей на улице и забирают у них документы. «А тех, кто не предъявляет документы, сразу бросают в автобус, затем отвозят в какой-нибудь военный городок, где после очень короткой подготовки сразу отправляют на фронт», — сказал один из них.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о мобилизации в апреле, а в силу он вступил 18 мая. На этом фоне МИД Украины решил приостановить оказание консульских услуг для мужчин призывного возраста за границей.

Вице-премьер Украины Ольга Стефанишина обещала, что правительство не будет насильно возвращать граждан на родину из-за границы. Ряд европейских стран заявили, что не будут принудительно депортировать украинцев, в их числе — Польша, Эстония и Литва. Вице-премьер Венгрии Жольт Шемьен заявил в начале мая, что страна тоже не собирается экстрадировать граждан призывного возраста на Украину. «Мы не расследуем, призван ли человек, по мнению украинцев, на военную службу или нет. Основываясь на принципах гуманности, мы не позволим отправить их на смерть», — говорил он.