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Минэнерго пообещало компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти

Россия представит в ОПЕК план по компенсации недовыполнения плана по добыче нефти, заявили в Минэнерго. По данным ведомства, в апреле страна немного превысила установленные в рамках соглашения о сокращении добычи квоты

Россия собирается компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти и в ближайшее время представит в секретариат ОПЕК свой план «по покрытию небольшого отклонения от добровольных добычных уровней», заявило Минэнерго.

Ведомство отметило, что в первом квартале этого года Россия перевыполняла условия соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи, однако в апреле добыча нефти в России была немного выше установленных квот. «Перепроизводство было связано с техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем», — пояснили в Минэнерго.

Ограничения по добыче нефти продлены на второй квартал этого года. Меры направлены на «стабилизацию ситуации на мировом рынке нефти и поддержание баланса спроса и предложения», отметили в ведомстве.

Согласно условиям сделки ОПЕК+, Россия базово может добывать нефти 9,95 млн б/с. Однако с прошлой весны Москва добровольно сокращает добычу на дополнительные 500 тыс. б/с. Кроме того, с августа Россия добровольно сокращает и экспорт. По условиям на первый квартал 2024 года должны быть снижены поставки нефти на мировой рынок на 300 тыс. б/с, а нефтепродуктов — на 200 тыс. б/с. При этом вице-премьер Александр Новак говорил, что важна не столько точная разбивка по экспорту, сколько общий объем в 500 тыс. б/с.

Россия нарастила морской экспорт нефти на фоне инцидентов на НПЗ
Бизнес
Фото:Виталий Тимкив / РИА Новости

В начале марта вице-премьер объявил о новых условиях добровольных обязательств по сделке ОПЕК+ на второй квартал. Так, в апреле дополнительное добровольное сокращение добычи нефти сверх объявленного Россией прошлой весной должно было составить 350 тыс. б/с, а экспорт будет снижен только на 121 тыс. б/с от среднего уровня мая—июня 2023 года.

В мае структура поменялась: сокращение производства нефти должно было достичь 400 тыс. б/с, а снижение поставок на международные рынки составить только 71 тыс. б/с. В июне снижение добычи составит уже 471 тыс. б/с, а экспорт сокращаться не будет. Это означает, что в апреле добыча нефти в России не должна превышать 9,1 млн б/с, в мае — 9,05 млн б/с, а в июне — 8,979 млн б/с.

Новак 22 мая рассказал, что 1 июня состоится встреча представителей стран — участниц ОПЕК+, отвечая на вопрос о том, могут ли согласившиеся на сокращение добычи страны выйти из соглашения. В середине мая министр нефти Ирака Хайян Абдулгани заявил, что его страна «уже снизила добычу в достаточной степени» и не готова к дальнейшему сокращению. Однако позже он сказал, что решение о продлении добровольного ограничения будет приниматься странами ОПЕК, и Багдад будет его придерживаться.

Кроме того, агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники писало, что несколько крупных стран ОПЕК+ просят повысить уровни своей разрешенной добычи нефти на 2025 год. В их числе ОАЭ, Казахстан, Ирак, Кувейт и Алжир, у которых есть потенциал для увеличения добычи нефти в следующем году.

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Минэнерго нефть сокращение добычи ОПЕК
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