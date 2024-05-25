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Война Израиля с ХАМАС ,  
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Четыре корабля ВМФ США пострадали от непогоды у берегов Израиля

CENTCOM: четыре корабля США пострадали от непогоды рядом с сектором Газа
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Четыре корабля оторвало от причалов, два из них выбросило на берег. Пострадавших нет. В марте Байден объявил о строительстве временного порта в секторе Газа для доставки гумпомощи
Фото: U.S. Central Command
Фото: U.S. Central Command

Утром 25 мая четыре американских корабля, которые участвуют в миссии по оказанию гуманитарной помощи в Газе, пострадали от сильной качки на море. Об этом сообщили в Центральном командовании Вооруженных сил США (CENTCOM).

Корабли были оторваны от причалов, сейчас два из них находятся на якоре на пляже рядом с пирсом, а третий и четвертый корабли выброшены на израильское побережье недалеко от Ашкелона.

В CENTCOM подчеркнули, что при содействии военно-морских сил Израиля ведутся работы по ремонту судов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) оказывает поддержку в восстановительных работах вблизи пирса.

Сектор Газа спустя полгода войны Израиля и ХАМАС. Инфографика
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По данным CENTCOM, пирс, построенный для доставки гумпомощи на палестинские территории, продолжает функционировать в полном объеме.

Местное издание Ashdodnet сообщило, что спасательные команды Берегового дивизиона муниципалитета Ашдод пытаются помочь вытащить застрявший корабль, используя гидроциклы.

По данным издания, застрявший корабль представляет собой баржу с плоским дном, которую используют для разгрузки и погрузки. Ее буксировал небольшой военный корабль, который также сел на мель, пытаясь достать баржу.

Ашкелон и Ашдод располагаются на побережье Средиземного моря, примерно в 20 км друг от друга. Сектор Газа находится в 32 км к югу от Ашкелона.

США впервые доставили помощь в Газу военными самолетами C-130 Hercules
Политика
Фото:U.S. Air Force / Reuters

В марте президент США Джо Байден объявил, что Штаты построят временный порт на средиземноморском побережье сектора Газа, чтобы доставлять гуманитарную помощь. Глава страны подчеркнул, что американских военных не будет «на земле» в Газе. Байден призвал Израиль нарастить поставки помощи мирным жителям и не допускать, чтобы гуманитарные работники попадали под огонь.

США и другие страны также доставляют гумпомощь самолетами. CENTCOM в начале марта сообщил, что три американских военно-транспортных самолета C-130 Hercules доставили в сектор Газа более 35 тыс. порций еды.

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Теги
Георгий Смирнов
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