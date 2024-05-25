Организатора БДСМ-вечеринки обвинили в оскорблении чувств верующих

Этой ночью полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом. По словам ее организатора, ему предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих. Поводом стали фотографии из закрытого телеграм-канала

Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Организатору БДСМ-вечеринки под Екатеринбургом, на которую накануне ворвались силовики, Станиславу Словиковскому предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих, ему грозит тюремный срок. Об этом сам Словиковский рассказал URA.ru.

По его словам, поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела стали три фотографии, размещенные в закрытом телеграм-канале, где публикуются анонсы вечеринок.

«На первом снимке изображена девушка в стилизованном цветочном венке, однако в СК в нем увидели шипы и посчитали, что это терновый венец. Второй эпизод в деле касается перформанса «Напишите свой грех», где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что «грех» — это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку «И смех, и грех» тоже нельзя использовать?» — прокомментировал обвинения Словиковский.

На третьем снимке, по его словам, была изображена девушка, позирующая в фотостудии «Цех» на фоне металлических швеллеров в форме буквы Х. «По мнению следствия, это олицетворяет православный крест», — добавил он.

27 мая, в понедельник, у Словиковского будет первый допрос. Он пойдет туда с адвокатом, уточняет URA.ru. Телеграм-канал Ural Mash утверждал, что задержание Словиковского связано с тем, что у гостей мероприятия нашли «таблетки и порошки», но сам он эти сообщения опровергает. «В противном случае я бы с вами сейчас не разговаривал», — прокомментировал организатор вечеринки такие обвинения.

Ст. 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. либо тюремный срок от года до трех лет.

РБК обратился за комментарием в МВД, СК и прокуратуру Свердловской области.

Полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом в ночь на 25 мая. Один из участников вечеринки по имени Олег рассказал изданию «Е1», что люди в масках ворвались в районе двух часов ночи, положили всех на пол, «рассортировали» на организаторов и участников. «Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало ее значительно веселее и повысило градус общего веселья», — рассказал очевидец. По его словам, силовики допросили организаторов, переписали паспортные данные участников и отпустили их.

Как пишет «Е1», ранее эта вечеринка носила название Blue Velvet, но перезапустилась под названием «Ковчег». В начале февраля силовики сорвали БДСМ-вечеринку Blue Velvet, которая проходила в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге. По словам одного из участников, полиция пришла в заведение примерно через полчаса после начала. В пресс-службе регионального управления МВД назвали случившееся «обычным, плановым профилактическим рейдом».