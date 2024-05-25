 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Организатора БДСМ-вечеринки обвинили в оскорблении чувств верующих

Организатор БДСМ-вечеринки в Екатеринбурге рассказал о предъявленных обвинениях
Этой ночью полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом. По словам ее организатора, ему предъявили обвинения в оскорблении чувств верующих. Поводом стали фотографии из закрытого телеграм-канала
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press
Фото: Николай Гынгазов / Global Look Press

Организатору БДСМ-вечеринки под Екатеринбургом, на которую накануне ворвались силовики, Станиславу Словиковскому предъявлено обвинение в оскорблении чувств верующих, ему грозит тюремный срок. Об этом сам Словиковский рассказал URA.ru.

По его словам, поводом для возбуждения в отношении него уголовного дела стали три фотографии, размещенные в закрытом телеграм-канале, где публикуются анонсы вечеринок.

«На первом снимке изображена девушка в стилизованном цветочном венке, однако в СК в нем увидели шипы и посчитали, что это терновый венец. Второй эпизод в деле касается перформанса «Напишите свой грех», где на разных фото люди держат в руках таблички с названиями различных грехов: гнев, гордыня, блуд. Мне сообщили, что «грех» — это слово, которое принадлежит церкви, его нельзя использовать. Получается, поговорку «И смех, и грех» тоже нельзя использовать?» — прокомментировал обвинения Словиковский.

На третьем снимке, по его словам, была изображена девушка, позирующая в фотостудии «Цех» на фоне металлических швеллеров в форме буквы Х. «По мнению следствия, это олицетворяет православный крест», — добавил он.

27 мая, в понедельник, у Словиковского будет первый допрос. Он пойдет туда с адвокатом, уточняет URA.ru. Телеграм-канал Ural Mash утверждал, что задержание Словиковского связано с тем, что у гостей мероприятия нашли «таблетки и порошки», но сам он эти сообщения опровергает. «В противном случае я бы с вами сейчас не разговаривал», — прокомментировал организатор вечеринки такие обвинения.

Ст. 148 УК России (публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих) предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 300 тыс. руб. либо тюремный срок от года до трех лет.

РБК обратился за комментарием в МВД, СК и прокуратуру Свердловской области.

Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
Общество
Фото:David McNew / Getty Images

Полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом в ночь на 25 мая. Один из участников вечеринки по имени Олег рассказал изданию «Е1», что люди в масках ворвались в районе двух часов ночи, положили всех на пол, «рассортировали» на организаторов и участников. «Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало ее значительно веселее и повысило градус общего веселья», — рассказал очевидец. По его словам, силовики допросили организаторов, переписали паспортные данные участников и отпустили их.

Как пишет «Е1», ранее эта вечеринка носила название Blue Velvet, но перезапустилась под названием «Ковчег». В начале февраля силовики сорвали БДСМ-вечеринку Blue Velvet, которая проходила в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге. По словам одного из участников, полиция пришла в заведение примерно через полчаса после начала. В пресс-службе регионального управления МВД назвали случившееся «обычным, плановым профилактическим рейдом».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
БДСМ вечеринка оскорбление чувств верующих уголовное дело организатор Екатеринбург
Материалы по теме
Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом
Общество
Начальник Дома офицеров в Екатеринбурге уволился после БДСМ-вечеринки
Общество
Власти в Подмосковье рассказали о задержании организатора БДСМ-фестиваля
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
«Динамо» и «Краснодар» завершили вничью первый тайм решающего матча РПЛ Спорт, 17:21
Путин рассказал, как должна работать военная экономика Политика, 17:14
МВД рассказало детали конфликта со стрельбой в Петербурге Общество, 16:59
Путин раскрыл данные о росте объема производства боеприпасов в России Политика, 16:55
Организатора БДСМ-вечеринки обвинили в оскорблении чувств верующих Политика, 16:53
Молдавия запросила экстрадицию Илана Шора у России Политика, 16:42
В Харькове прогремели взрывы Политика, 16:38
Стоицизм: как быть эффективнее в изменчивом мире
Подробнее
В Москве госпитализировали актрису Маргариту Терехову Общество, 16:20
В Шебекино при атаке дрона-камикадзе пострадала женщина Политика, 16:09
Варшава заявила об ответе США при применении ядерного оружия на Украине Политика, 16:04
В Казахстане перекрыли дороги из-за майского снегопада. Видео Общество, 16:03
Аэропорт Воркуты закрыли для приема самолетов из-за ремонта Общество, 15:51
«Динамо» и «Краснодар» объявили стартовые составы на решающий матч РПЛ Спорт, 15:50
На Украине назвали количество заключенных, желающих вступить в ВСУ Политика, 15:41