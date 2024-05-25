Полиция ворвалась на БДСМ-вечеринку под Екатеринбургом

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Полиция ворвалась на закрытую БДСМ-вечеринку на базе отдыха «Волна» на берегу Белоярского водохранилища под Екатеринбургом. Об этом сообщает «Е1» со ссылкой на одного из гостей мероприятия.

«В 2 часа ночи туда ворвались люди в масках и устроили маски-шоу. Положили всех на пол, рассортировали на организаторов и участников... Там были люди в форме, в масках и без. Кто они были, я не знаю, так как они не представились. Но стоит отметить, что до этого момента вечеринка была весьма скучноватой. Появление этих людей сделало ее значительно веселее и повысило градус общего веселья», — рассказал «Е1» участник мероприятия по имени Олег.

По его словам, силовики допросили организаторов, переписали паспортные данные участников и отпустили их.

Пресс-секретарь свердловского управления МВД Валерий Горелых подтвердил «Е1» информацию о состоявшемся рейде. Подробности он пообещал сообщить позже, после того как полиция проанализирует итоги оперативно-профилактического мероприятия.

Как пишет издание, ранее эта вечеринка носила название Blue Velvet, но перезапустилась под названием «Ковчег». В начале февраля силовики сорвали БДСМ-вечеринку Blue Velvet, которая проходила в клубе «Фабрика» в Екатеринбурге. По словам одного из участников, полиция пришла в заведение примерно через полчаса после начала.

В пресс-службе регионального управления МВД назвали случившееся «обычным, плановым, профилактическим рейдом». Полиция проверила около 270 человек и обнаружила двоих несовершеннолетних, на их родителей составили протоколы по статье о неисполнении обязанностей. Еще трое отказались проходить медицинское освидетельствование, их оштрафовали по административной статье об употреблении наркотиков.