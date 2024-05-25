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Военная операция на Украине ,  
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На Украине двое мужчин напали на пограничника и сбежали в Румынию

Двое мужчин напали на пограничника на Украине, украли оружие и сбежали в Румынию
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Serhii Hudak / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Serhii Hudak / ukrinform / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Закарпатской области Украины на участке пункта контроля «Деловое» на пограничника напали двое мужчин, сообщил украинский журналист Виталий Глагола.

Военнослужащий из наряда отдела пограничной службы «Богдан» вышел на срабатывание сигнальной мины, и обнаружил мужчин, которые приближались к нему. Он дважды выстрелил в воздух. Однако, вместо того, чтобы остановиться, мужчины напали на пограничника и отобрали у него самозарядный травматический пистолет «Форт 12 Р».

Во время побега они пять раз выстрелили в сторону пограничника, но не попали. Им удалось скрыться, так как подкрепление не успело им помешать. Когда прибыли другие пограничники, мужчины уже пересекли границу Украины с Румынией.

Пункт контроля «Деловое» расположен в юго-восточной части Закарпатской области в Раховском районе вблизи одноименного села. С румынской стороны находится пункт пропуска «Вышевская Долина» в уезде Марамуреш.

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Фото:Вячеслав Мадиевский / Reuters

В середине апреля «Украинская правда» со ссылкой на украинскую погранслужбу сообщала, что двое мужчин напали на пограничный наряд в Ровенской области (граничит с Белоруссией), который двигался на служебном автомобиле. Наряд вызвал сотрудников полиции, мужчин задержали.

20 мая издание «Обозреватель» сообщило, что 94,5 тыс. украинских мужчин уклоняются от визита в военкомат. Более 20 тыс. из них уже нашли и передали военкоматам. В украинской полиции сообщили изданию, что уклоняющихся от военкоматов не могут быстро найти из-за нехватки участковых, устаревших данных о регистрации и ситуации, когда мужчины переезжают жить не по прописке.

На Украине с начала военной операции действуют военное положение и всеобщая мобилизация.

Президент Украины Владимир Зеленский в апреле подписал поправки об ужесточении мобилизации, документ вступил в силу с 18 мая. С этого времени все украинские мужчины от 18 до 60 лет должны всегда иметь при себе военный билет. Порог возраста лиц подлежащих мобилизации снижен с 27 до 25 лет, а военнообязанные должны в течение 60 дней обновить свои данные в военкоматах.

Также исчезла категория «ограниченно годных» к военной службе, все они должны пройти повторный медосмотр для уточнения категории, чтобы получить одну из оставшихся категорий — «годен» и «не годен».

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