Депутаты Чечни поддержали назначение Даудова на новую должность
Парламент Чечни единогласно поддержал кандидатуру бывшего спикера Магомеда Даудова на пост председателя правительства — высший орган исполнительной власти в республике. Об этом сообщил Даудов в телеграм-канале.
Он выразил благодарность главе республики Рамзану Кадырову за оказанное доверие и назвал должность чеченского премьера большой честью и ответственностью. Даудов пообещал «приложить все усилия для качественного решения всех поставленных задач».
Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, он сложил полномочия 21 мая и был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Спикером парламента Чечни после Даудова стал его заместитель Шаид Жамалдаев.
Как рассказывал Кадыров, сам Даудов «решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах». Кадыров ранее сообщал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». Глава Чечни выдвинул Дудова на пост главы республиканского правительства.
Даудову 44 года, в 2007-м он получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В августе 2023 года он получил звание генерал-майора внутренней службы. Даудов женат, у него десять детей.
Он возглавлял парламент Чечни почти десять лет — с 2015 года. До этого Даудов служил в местной милиции и участвовал «в уничтожении членов бандформирований», затем перешел на работу в правительство Чечни, в том числе с 2012 по 2015 год был руководителем администрации главы и правительства республики.
В последнее время Даудов курировал работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине, который занимался отправкой бойцов в зону боевых действий и обеспечением их обмундированием, боеприпасами, техникой и другим.
Из биографии Даудова
Будучи председателем чеченского парламента, Даудов в 2016-м разместил в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) снимок овчарки Кадырова с текстом, что у собаки «чешутся клыки» на российских оппозиционеров.
В том же году «Новая газета» сообщала об избиении Даудовым исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, но он сам отрицал эти сведения.
В 2017-м Даудов опубликовал в Instagram пост о псе «Шведе», которому нужно вырвать «пару клыков «мудрости» да язык укоротить до стандартных размеров». Главный редактор издания «Кавказский узел» (признано иноагентом) Григорий Шведов (признан иноагентом) назвал этот пост угрозой в свой адрес, а также в адрес журналистов, освещающих события в Чечне.
В том же году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Даудова в причастности к издевательствам над гомосексуалистами в Чечне. Даудов в ответ заявил, что он «против этого» и считает такие проявления «признаком вырождения любого народа».
В 2021-м выступил автором законопроекта о запрете распространения в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.
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