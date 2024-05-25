Депутаты Чечни поддержали назначение Даудова на новую должность

Магомед Даудов, которого Кадыров предложил назначить премьером Чечни, получил единогласную поддержку местного парламента. В последнее время он курировал работу местного оперштаба по проведению военной операции на Украине

Магомед Даудов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Парламент Чечни единогласно поддержал кандидатуру бывшего спикера Магомеда Даудова на пост председателя правительства — высший орган исполнительной власти в республике. Об этом сообщил Даудов в телеграм-канале.

Он выразил благодарность главе республики Рамзану Кадырову за оказанное доверие и назвал должность чеченского премьера большой честью и ответственностью. Даудов пообещал «приложить все усилия для качественного решения всех поставленных задач».

Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, он сложил полномочия 21 мая и был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Спикером парламента Чечни после Даудова стал его заместитель Шаид Жамалдаев.

Как рассказывал Кадыров, сам Даудов «решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах». Кадыров ранее сообщал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». Глава Чечни выдвинул Дудова на пост главы республиканского правительства.

Даудову 44 года, в 2007-м он получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В августе 2023 года он получил звание генерал-майора внутренней службы. Даудов женат, у него десять детей.

Он возглавлял парламент Чечни почти десять лет — с 2015 года. До этого Даудов служил в местной милиции и участвовал «в уничтожении членов бандформирований», затем перешел на работу в правительство Чечни, в том числе с 2012 по 2015 год был руководителем администрации главы и правительства республики.

В последнее время Даудов курировал работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине, который занимался отправкой бойцов в зону боевых действий и обеспечением их обмундированием, боеприпасами, техникой и другим.