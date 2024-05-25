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Политика ,  
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Депутаты Чечни поддержали назначение Даудова на новую должность

Парламент Чечни поддержал назначение Даудова на пост главы правительства региона
Магомед Даудов, которого Кадыров предложил назначить премьером Чечни, получил единогласную поддержку местного парламента. В последнее время он курировал работу местного оперштаба по проведению военной операции на Украине
Магомед Даудов
Магомед Даудов (Фото: Елена Афонина / ТАСС)

Парламент Чечни единогласно поддержал кандидатуру бывшего спикера Магомеда Даудова на пост председателя правительства — высший орган исполнительной власти в республике. Об этом сообщил Даудов в телеграм-канале.

Он выразил благодарность главе республики Рамзану Кадырову за оказанное доверие и назвал должность чеченского премьера большой честью и ответственностью. Даудов пообещал «приложить все усилия для качественного решения всех поставленных задач».

Должность председателя правительства Чечни с 2018 года занимал Муслим Хучиев, он сложил полномочия 21 мая и был назначен помощником премьер-министра России Михаила Мишустина. Спикером парламента Чечни после Даудова стал его заместитель Шаид Жамалдаев.

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Магомед Даудов

Как рассказывал Кадыров, сам Даудов «решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах». Кадыров ранее сообщал, что Даудов «внес весомый вклад в уничтожение членов бандформирований» во время «борьбы с международным терроризмом на территории республики». Глава Чечни выдвинул Дудова на пост главы республиканского правительства.

Даудову 44 года, в 2007-м он получил звание Героя России, награжден также орденами Мужества и «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В августе 2023 года он получил звание генерал-майора внутренней службы. Даудов женат, у него десять детей.

Он возглавлял парламент Чечни почти десять лет — с 2015 года. До этого Даудов служил в местной милиции и участвовал «в уничтожении членов бандформирований», затем перешел на работу в правительство Чечни, в том числе с 2012 по 2015 год был руководителем администрации главы и правительства республики.

В последнее время Даудов курировал работу регионального оперативного штаба по проведению военной операции на Украине, который занимался отправкой бойцов в зону боевых действий и обеспечением их обмундированием, боеприпасами, техникой и другим.

Из биографии Даудова

Будучи председателем чеченского парламента, Даудов в 2016-м разместил в Instagram (соцсеть принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в России компании Meta) снимок овчарки Кадырова с текстом, что у собаки «чешутся клыки» на российских оппозиционеров.

В том же году «Новая газета» сообщала об избиении Даудовым исполняющего обязанности председателя Верховного суда Чечни Тахира Мурдалова, но он сам отрицал эти сведения.

В 2017-м Даудов опубликовал в Instagram пост о псе «Шведе», которому нужно вырвать «пару клыков «мудрости» да язык укоротить до стандартных размеров». Главный редактор издания «Кавказский узел» (признано иноагентом) Григорий Шведов (признан иноагентом) назвал этот пост угрозой в свой адрес, а также в адрес журналистов, освещающих события в Чечне.

В том же году правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила Даудова в причастности к издевательствам над гомосексуалистами в Чечне. Даудов в ответ заявил, что он «против этого» и считает такие проявления «признаком вырождения любого народа».

В 2021-м выступил автором законопроекта о запрете распространения в средствах массовой информации сведений о национальной принадлежности и вероисповедании лиц, причастных к совершению преступлений.

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политик, глава Чечни
5 октября 1976 года
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