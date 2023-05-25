В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 86,2 (-0,35) Инвестиции, 24 мая, 15:56 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 79,97 (-0,2) Инвестиции, 24 мая, 15:56
Шойгу оценил стоимость переданного Украине Западом оружия Политика, 15:31
Еврокомиссия оценила объем замороженных активов российского ЦБ Политика, 15:31
С Аллы Пугачевой через суд потребовали оплаты долга по аренде участка Общество, 15:28
Песков заявил, что «киевский режим» можно назвать террористическим Политика, 15:25
Ласицкене со слезами на глазах назвала международную карьеру завершенной Спорт, 15:23
Брокер ВТБ начнет «справедливо» удерживать НДФЛ с купонов по бондам Инвестиции, 15:20
Почему купить квартиру в готовом квартале хорошая идея РБК и ПИК, 15:15
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
На интенсиве РБК Pro вы научитесь использовать чат-бот для решения ваших задач
Купить интенсив
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 15:12
Как в Москве затопило некоторые улицы после дождя. Видео Общество, 15:11
В Москве вырос спрос на аренду элитного жилья из-за возврата релокантов Недвижимость, 15:06
Как потребители оценивают работу контакт-центров — опрос Ventra Go! Pro, 15:05
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:02
Леонида Брежнева лишили звания почетного гражданина Киева Политика, 15:00
«Как с рабами». Такеши Китано обвинил японский шоу-бизнес в харассменте Life, 14:59

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Политика ,  
0 

В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

Суд в Чехии отменил оправдательный приговор для россиянина Франчетти «за аннексию Крыма»
Гражданина России обвиняли в руководстве вооруженной группой, которая помогала «аннексии Крыма», тот отвергал обвинения. Прошлой осенью мужчину оправдали, и он выехал в Россию, теперь дело отправили на повторное рассмотрение
Александр Франчетти
Александр Франчетти (Фото: Александр Франчетти / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Дело россиянина Александра Франчетти отправлено на повторное рассмотрение в Пражский городской суд, оправдательное решение отменено Верховным апелляционным судом в Праге, пишет iRozhlas со ссылкой на Государственное пресс-бюро Чехии.

Франчетти до 2014 года постоянно проживал в Чехии, а в феврале выехал из Воронежа в Севастополь. Как отмечается в материалах дела, нарушив Конституцию Украины, запрещающей незаконные вооруженные формирования, он был соучредителем вооруженной группировки «Оборона Севастополя», а также основателем и лидером группы «Северный ветер» из 12 человек.

Обвинение считает, что целью обеих групп было помогать «незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией путем диверсионных действий, в том числе вооруженных нападений на правительственные силы Украины, украинское население и критически важную инфраструктуру». Также Франчетти якобы занимался сбором данных о дислокации украинских войск и передавал российским военным.

Россиянин отрицал вину и настаивал, что в это время находился в Москве. Он также показал, что только патрулировал лесную местность вместе с другими мирными жителями, прибыв в регион, только когда присоединение полуострова к России уже началось.

Франчетти задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. В прошлом октябре суд его оправдал, и мужчина уехал в Россию.

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Чехия Крым переквалификация обвинения

Рекомендуйте ВТБ и получайте до 12 месяцев РКО за 0Р

Регистрация бизнеса 0Р

до 12 мес. РКО бесплатно

За рекомендации партнерам
Открыть счет

Реклама, Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

Материалы по теме
Власти Крыма национализировали квартиру Зеленского в Ялте
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter