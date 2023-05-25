В Чехии отменили оправдательный приговор россиянину Франчетти

Гражданина России обвиняли в руководстве вооруженной группой, которая помогала «аннексии Крыма», тот отвергал обвинения. Прошлой осенью мужчину оправдали, и он выехал в Россию, теперь дело отправили на повторное рассмотрение

Александр Франчетти (Фото: Александр Франчетти / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Дело россиянина Александра Франчетти отправлено на повторное рассмотрение в Пражский городской суд, оправдательное решение отменено Верховным апелляционным судом в Праге, пишет iRozhlas со ссылкой на Государственное пресс-бюро Чехии.

Франчетти до 2014 года постоянно проживал в Чехии, а в феврале выехал из Воронежа в Севастополь. Как отмечается в материалах дела, нарушив Конституцию Украины, запрещающей незаконные вооруженные формирования, он был соучредителем вооруженной группировки «Оборона Севастополя», а также основателем и лидером группы «Северный ветер» из 12 человек.

Обвинение считает, что целью обеих групп было помогать «незаконной аннексии Автономной Республики Крым и города Севастополя Российской Федерацией путем диверсионных действий, в том числе вооруженных нападений на правительственные силы Украины, украинское население и критически важную инфраструктуру». Также Франчетти якобы занимался сбором данных о дислокации украинских войск и передавал российским военным.

Россиянин отрицал вину и настаивал, что в это время находился в Москве. Он также показал, что только патрулировал лесную местность вместе с другими мирными жителями, прибыв в регион, только когда присоединение полуострова к России уже началось.

Франчетти задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. В прошлом октябре суд его оправдал, и мужчина уехал в Россию.