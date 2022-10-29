Россиянин Франчетти покинул Чехию после снятых с него обвинений

Александр Франчетти (Фото: Ondrej Deml / CTK / Global Look Press)

Россиянин Александр Франчетти заявил, что покинул Чехию после того, как Городской суд Праги снял с него все обвинения. Об этом он сообщил ТАСС.

«Я покинул Чехию и сейчас нахожусь на территории Российской Федерации по дороге домой к семье, которая ждет меня в Севастополе завтра», — сказал он.

Франчетти задержали в сентябре 2021 года в аэропорту Праги по запросу Украины. По данным чешского издания iRozhlas, гражданин России с 2000 года постоянно жил в Праге и работал фитнес-тренером, но в 2014 году «активно участвовал в аннексии Крыма».

Крым вошел в состав России в 2014 году после референдума, проведенного на полуострове. Власти Украины и страны Запада считают случившееся аннексией, в Москве настаивают, что голосование прошло на законных основаниях, а вопрос территориальной принадлежности полуострова «исторически закрыт».

Как пишет Ceske Noviny, в Киеве считают, что, приехав в 2014 году в Севастополь, он сформировал разведывательную группу из 11 человек и передавал полученную информацию командованию ВМФ России. Франчетти свою вину отрицает и заявляет, что создал группу с целью «защиты жителей Севастополя».