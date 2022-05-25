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Военного в Ростовской области приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Речь идет о старшем лейтенанте Руслане Артыкове, которого задержали в 2019 году. По данным ФСБ, он занимался сбором данных для Главного управления разведки Минобороны Украины. Военный суд лишил Артыкова звания
Руслан Артыков
Руслан Артыков (Фото: CITeam_ru / Twitter)

Южный окружной военный суд приговорил старшего лейтенанта Руслана Артыкова, которого обвиняли в шпионаже на Украину, к 13 годам лишения свободы, сообщили РБК в пресс-службе суда.

«В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением, на основании ст. 48 УК, воинского звания «старший лейтенант», — говорится в сообщении.

В суде уточнили, что приговор пока не вступил в законную силу, однако подсудимый вину признал. Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

Старший лейтенант Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления Южного военного округа, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области. Его задержали в 2019 году. По данным ФСБ, офицер занимался сбором данных для Главного управления разведки Минобороны Украины. Артыкову предъявили обвинение по ст. 275 УК (госизмена).

В феврале он напал на сотрудника московского СИЗО «Лефортово», после чего его поместили в карцер. «Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное», — заявила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева.

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Image

13 мая по такой же статье о госизмене к 13 годам колонии приговорили подполковника ФСБ в запасе. Кроме того, ему назначили штраф 300 тыс. руб. и лишили воинского звания. Речь идет о Дмитрии Казакове, сообщили «РИА Новости» в суде. В ходе заседания было установлено, что он работал на иностранную разведку.

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Источник «Интерфакса» рассказал, что Казаков начал сотрудничать с разведкой неназванного государства по собственной инициативе и передавал ей служебную информацию, составляющую государственную тайну. По данным собеседника агентства, подсудимый признал вину в полном объеме, но отказался давать показания по обстоятельствам дела.

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Татьяна Стекольникова
госизмена лишение свободы российский военный Ростов-на-Дону
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