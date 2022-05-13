Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Офицера запаса лишили воинского звания и оштрафовали на 300 тыс. руб. Суд установил, что он передавал сведения, содержащие государственную тайну, разведке иностранного государства

Фото: Эдуард Корниенко / РБК

Второй Западный окружной военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Осужденному назначен штраф в размере 300 тыс. руб., его лишили воинского звания.

Как сообщили «РИА Новости» в суде, подсудимый — Дмитрий Казаков. В ходе заседания было установлено, что он работал на иностранную разведку. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому других подробностей агентству не сообщили.

Источник «Интерфакса» рассказал, что Казаков начал сотрудничать с разведкой неназванного государства по собственной инициативе и передавал ей служебную информацию, составляющую государственную тайну. По данным собеседника агентства, подсудимый признал вину в полном объеме, но отказался давать показания по обстоятельствам дела.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что приговор был оглашен еще 28 апреля.

Генпрокуратура в конце февраля на фоне российской военной операции на Украине напомнила, что оказание россиянами финансовой или другой помощи другим странам в их деятельности, «направленной против безопасности Российской Федерации», может квалифицироваться как госизмена и наказываться лишением свободы на срок до 20 лет.

Читайте на РБК Pro Pro Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Ущербных — на выход: какие менеджеры выживут в ближайшие два года Статьи Pro Как отказаться от западной системы управления персоналом Как отказаться от западной системы управления персоналом Инструкции Pro Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Забрать клиентов IKEA: как работали рекламные кампании после 24 февраля Кейсы Pro Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Диктатор-инноватор: как путчист стал творцом экономического чуда Статьи Pro Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Более 25% новичков покидают компанию почти сразу. Как их удержать Инструкции Pro Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Слушаю, но не слышу: почему руководителям сложно давать обратную связь Инструкции Pro x The Economist Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией Как крупнейшие производители потребтоваров справляются с инфляцией Статьи Pro Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Как иностранный бизнес «рубит» ИТ-инфраструктуру российским филиалам Инструкции

14 марта в Москве по подозрению в госизмене арестовали Абрамова Ю.Н. 6 мая аналогичная мера пресечения была избрана Лефортовским районным судом в отношении Виталия Кривошлыка.