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Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену

Офицера запаса лишили воинского звания и оштрафовали на 300 тыс. руб. Суд установил, что он передавал сведения, содержащие государственную тайну, разведке иностранного государства
Фото: Эдуард Корниенко / РБК
Фото: Эдуард Корниенко / РБК

Второй Западный окружной военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.

Осужденному назначен штраф в размере 300 тыс. руб., его лишили воинского звания.

Как сообщили «РИА Новости» в суде, подсудимый — Дмитрий Казаков. В ходе заседания было установлено, что он работал на иностранную разведку. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому других подробностей агентству не сообщили.

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Источник «Интерфакса» рассказал, что Казаков начал сотрудничать с разведкой неназванного государства по собственной инициативе и передавал ей служебную информацию, составляющую государственную тайну. По данным собеседника агентства, подсудимый признал вину в полном объеме, но отказался давать показания по обстоятельствам дела.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что приговор был оглашен еще 28 апреля.

Генпрокуратура в конце февраля на фоне российской военной операции на Украине напомнила, что оказание россиянами финансовой или другой помощи другим странам в их деятельности, «направленной против безопасности Российской Федерации», может квалифицироваться как госизмена и наказываться лишением свободы на срок до 20 лет.

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14 марта в Москве по подозрению в госизмене арестовали Абрамова Ю.Н. 6 мая аналогичная мера пресечения была избрана Лефортовским районным судом в отношении Виталия Кривошлыка.

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Теги
Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Евгения Воропаева Евгения Воропаева
ФСБ госизмена
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