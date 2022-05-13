Экс-подполковника ФСБ приговорили к 13 годам колонии за госизмену
Второй Западный окружной военный суд приговорил подполковника ФСБ в запасе к 13 годам колонии строгого режима за госизмену (ст. 275 УК), сообщили РБК в пресс-службе суда.
Осужденному назначен штраф в размере 300 тыс. руб., его лишили воинского звания.
Как сообщили «РИА Новости» в суде, подсудимый — Дмитрий Казаков. В ходе заседания было установлено, что он работал на иностранную разведку. Дело слушалось в закрытом режиме, поэтому других подробностей агентству не сообщили.
Источник «Интерфакса» рассказал, что Казаков начал сотрудничать с разведкой неназванного государства по собственной инициативе и передавал ей служебную информацию, составляющую государственную тайну. По данным собеседника агентства, подсудимый признал вину в полном объеме, но отказался давать показания по обстоятельствам дела.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда сообщает, что приговор был оглашен еще 28 апреля.
Генпрокуратура в конце февраля на фоне российской военной операции на Украине напомнила, что оказание россиянами финансовой или другой помощи другим странам в их деятельности, «направленной против безопасности Российской Федерации», может квалифицироваться как госизмена и наказываться лишением свободы на срок до 20 лет.
14 марта в Москве по подозрению в госизмене арестовали Абрамова Ю.Н. 6 мая аналогичная мера пресечения была избрана Лефортовским районным судом в отношении Виталия Кривошлыка.