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Обвиняемый в госизмене офицер напал на сотрудника «Лефортово»

Вид на СИЗО «Лефортово»
Вид на СИЗО «Лефортово» (Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости)

Офицер Руслан Артыков, арестованный по обвинению в шпионаже в пользу Украины, напал на сотрудника московского СИЗО «Лефортово». Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Ева Меркачева, передает ТАСС.

«Этому предшествовали проблемы со здоровьем, из-за которых его вывозили в тюремную больницу. Может, просто не выдержал стресса, а может, поводом стало что-то более серьезное», — уточнила она.

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Заключенного поместили в карцер. Видеозапись происшествия изучит Следственный комитет.

Старший лейтенант Артыков служил по контракту в 175-й бригаде управления ЮВО, дислоцированной в городе Аксай Ростовской области. Его задержали в 2019-ом, по данным ФСБ, офицер занимался сбором данных для Главного управления разведки Минобороны Украины.

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