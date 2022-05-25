Силуанов призвал с осторожностью принимать новые социальные обязательства

Путин ранее заявил об индексации пенсий и МРОТ. По словам Силуанова, новые социальные обязательства, помимо уже озвученных президентом, необходимо принимать с осторожностью

Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Новые социальные обязательства перед гражданами России, помимо уже озвученных президентом, необходимо принимать с осторожностью, заявил глава Минфина Антон Силуанов на заседании президиума Госсовета.

«Хочу сказать, что сейчас очень осторожно нужно принимать новые обязательства», — сказал он.

По его словам, уже принятые обязательства дополнительно потребует из бюджета около 600 млрд руб. в 2022 году, а в последующие годы — до 1 трлн руб. «Их Федерация берет на себя. Все остальное, что предложили коллеги, может быть сделано и субъектами Российской Федерации самостоятельно: в основном социальная поддержка населения — это региональные полномочия», — добавил Силуанов.

Ранее на этом же заседании президент Владимир Путин предложил с 1 июня на 10% увеличить размер пенсий неработающим пенсионерам. Кроме того, глава государства предложил на 10% повысить МРОТ, а также увеличить выплаты российским военнослужащим, действующим на Украине.



Глава Минтруда Антон Котяков сообщил, что индексация пенсий затронет 35 млн пенсионеров. С учетом индексации средний размер пенсий составит 19 360 руб.

С 1 января МРОТ в России составляет 13 890 руб., а прожиточный минимум в среднем — 12 654 руб. в месяц. Для трудоспособного населения размер прожиточного минимума составляет 13 793 руб., для пенсионеров — 10 882 руб., а для детей — 12 274 руб.

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В середине марта прошло совещание о мерах социально-экономической поддержки регионов, на нем присутствовали президент, члены правительства, полномочные представители президента и главы регионов. Среди прочего Путин попросил в короткие сроки изучить эффективность принятых мер по поддержке лишившихся работы россиян. Он отметил, что эти меры надо расширять, указав на ущерб для доходов из-за роста цен.



«В ближайшее время примем решение по увеличению всех социальных выплат <...>. Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства», — заявил президент.

Эксперты Института исследований и экспертизы ВЭБ.РФ 23 мая опубликовали доклад, в котором отмечали, что внеочередная индексация социальных выплат и минимального размера оплаты труда (МРОТ) не сможет воспрепятствовать снижению реальных зарплат, пенсий и доходов россиян в 2022 году, хотя и уменьшит спад.