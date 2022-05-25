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Кулеба заявил об «экстремально плохой» для ВСУ ситуации в Донбассе

Глава украинского МИДа добавил, что, если Украина не получит высокоточного ракетного оружия, ситуация в Донбассе «станет еще хуже». По его словам, США уже дали Киеву соответствующие обещания *
Фото: Francisco Seco / AP
Фото: Francisco Seco / AP

Сложившаяся ситуация в Донбассе «экстремально плоха» для украинских военных, и она может ухудшиться, если Украина не получит ракетного вооружения. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на сессии Всемирного экономического форума «Украина и ЕС», трансляция велась на странице украинского МИДа в Facebook (принадлежит компании Meta, признана экстремистской в России).

«Ситуация в Донбассе экстремально плоха [для ВСУ]», — сказал он.

При этом Кулеба добавил, что, если Украина не получит высокоточного ракетного оружия, ситуация в Донбассе «станет еще хуже». Он указал, что без этого оружия ВСУ не смогут «освободить Херсон», вследствие чего Россия получит стратегическое преимущество на центральном и южном направлениях. По его словам, Соединенные Штаты уже дали Киеву соответствующие обещания.

Военная операция на Украине. Онлайн
Политика

Россия проводит военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин называл ее целями защиту населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева, а также необходимость «демилитаризации и денацификации» соседнего государства. Украина в ответ ввела военное положение и объявила мобилизацию.

К настоящему моменту российские военные и силы Народной милиции ДНР и ЛНР контролируют Херсонскую область, большую часть Запорожской, а также несколько населенных пунктов в Харьковской области Украины.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

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20 мая министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту о взятии под контроль мариупольского завода «Азовсталь», откуда вышли более 2,4 тыс украинских военных, державших оборону более 90 дней. Завод был последним очагом сопротивления ВСУ в городе. После этого, 23 мая, о возобновлении активных наступательных действий на позиции ВСУ в районе Авдеевки, Новоселовки Второй и Красного Лимана Донецкой области сообщил замглавы Министерства информации ДНР Даниил Безсонов.

Какие места на Украине взяли под контроль российские военные. Карта
Политика

Спустя сутки в ДНР сообщили о взятии под контроль Светлодарска (города в 85 км к северо-востоку от Донецка) и начале штурма города Красный Лиман (город в 60 км к северо западу от Донецка). По словам главы ДНР Дениса Пушилина, на 24 мая российские подразделения и силы Народной милиции ДНР контролировали порядка половины города.

В то же время замглавы Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 24 мая заявил, что силы республики не планируют заходить в Авдеевку (город в 9 км к северу от Донецка). Басурин напомнил, что на территории города расположен Авдеевский коксохимический завод, одно из крупнейших химических производств в Европе. По его словам, с этой территории украинские военные обстреливают Ясиноватую и Донецк «в надежде, что мы ответным огнем будем уничтожать их артиллерийские расчеты и при этом будет страдать коксохим».

«Нет, мы идем другим путем, у нас есть опыт Мариуполя, у луганчан есть опыт Рубежного, Попасной, поэтому будем обходить, закрывать логистику, только после этого с ними беседовать», — подчеркнул замглавы Народной милиции ДНР.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
ВСУ Донбасс Дмитрий Кулеба Военная операция на Украине ДНР Украина
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