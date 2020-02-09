Помпео призвал губернаторов штатов «быть осторожнее» в делах с Китаем

«Когда дело доходит до ведения бизнеса, необходимо придерживаться осторожного подхода», — заявил госсекретарь США. В январе страны подписали соглашение, ставшее первой частью торговой сделки

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Госсекретарь США Майкл Помпео призвал губернаторов американских штатов придерживаться «осторожного мышления» при ведении бизнеса с Китаем, передает Reuters. По его словам, Пекин специально стремится использовать открытость Вашингтона для подрыва Соединенных Штатов.

Китайские власти проводят политику использования ошибок и поиска «слабых мест» США для того, чтобы «получить преимущество на федеральном уровне, на уровне штатов и на местах», уточнил он. «Когда дело доходит до бизнеса, я прошу вас придерживаться осторожного подхода. Цитируя президента Рейгана (40-го президента США — РБК), когда к вам обращаются с предложением по деловой сделке: «доверяй, но проверяй», — сказал Помпео.

По его словам, конкуренция с Китаем является не только «федеральным вопросом», но и влияет на способность выполнять жизненно важные функции национальной безопасности Соединенных Штатов. Помпео также указал на то, что взаимодействие США с Китаем в конце «холодной войны» было основано на предположении, что КНР станет либерально-демократическим государством, однако «этого не произошло». Госсекретарь уточнил, что при Си Цзиньпине Китай «движется в противоположном направлении» репрессий, недобросовестной конкуренции в экономике и агрессивной военной политики.

Торговая война между США и Китаем началась в 2018 году с момента подписания президентом Дональдом Трампом меморандума против так называемой «китайской экономической агрессии». Документ закрепил налоговые пошлины в размере 25% на китайские товары. За первые полгода 2019-го объем торговли между двумя странами упал на 14,6% по сравнению с прошлым годом. Летом прошлого года после переговоров с КНР Трамп заявил, что с сентября США введут дополнительные пошлины в 10% на китайские товары общей стоимостью $300 млрд, в Китае объявили о симметричном ответе. По мнению Вашингтона, китайские производители, пользуясь открытостью американского рынка, ввозят товары в США, подрывая позиции их компаний. Кроме того, Минфин США внес Huawei в черный список, обвинив IT-корпорацию в шпионаже посредством оборудования для 5G-сетей.

В конце 2019 года власти США сообщили, что Вашингтону и Пекину удалось заключить соглашение в рамках первой фазы торговой сделки и пошлины на ввозимые в Штаты товары, которые собирались ввести с середины месяца, отменили. В январе США и КНР подписали первый пакет документов в рамках торгового соглашения. Согласно договоренностям, Китай должен в течение двух лет купить у США сельскохозяйственную продукцию и другие товары на $200 млрд.При этом уже установленные пошлины в размере 25% на товары из Китая общей стоимостью $250 млрд остаются в силе.