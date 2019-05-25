Замминистра Медведев заработал на 12 млн руб. больше главы Минобрнауки

Замминистра образования Алексей Медведев задекларировал 30,3 млн руб., тогда как глава министерства Михаил Котюков — только 17,9 млн руб.

Фото: Александр Тарасенков / Интерпресс / ТАСС

Больше всех в 2018 году в Министерстве образования и науки заработал замминистра Алексей Медведев — 30,3 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте Минобразования.

В документе сказано, что в эту сумму включена единовременная субсидия. До того как прийти в министерство, Медведев работал первым заместителем руководителя федерального агентства научных организаций (ФАНО), в 2017 году его годовой доход составлял 5,5 млн руб.

На втором месте — министр образования Михаил Котюков. Его доход составил почти 17,9 млн руб. Котюков ранее возглавлял ФАНО, но тогда его доход был ниже — в 2017 году он заработал 14,1 млн руб.

На третьем месте — директор департамента аттестации научных и научно-педагогических работников Сергей Пахомов. Его доход в 2018 году составил 11,4 млн руб. Ранее он занимал аналогичную должность в Минобрнауки, однако зарабатывал меньше, до 5 млн руб.