Путин раскрыл объем финансирования новых регионов в 2023 году

Путин: в 2023 году новые регионы получили из бюджета 1,077 трлн руб.

Новые регионы получили 1,077 трлн руб. финансирования в 2023 году и уже начали платить налоги в бюджет, заявил Путин. Ранее он отмечал, что на финансирование этих территорий в бюджете предусмотрено свыше 1 трлн руб. ежегодно

Владимир Путин (Фото: Сергей Савостьянов / Sputnik / Reuters)

По итогам 2023 года новые регионы России — ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, — получили 1,077 трлн руб. финансирования, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований.

«Рост ВВП, работа финансовой, банковской системы — все это позволило нам направить в новые регионы 1,077 млрд руб. Это большие деньги», — сказал глава государства.

Вместе с этим он подчеркнул, что новые регионы работают активно и уже начали платить налоги в федеральный бюджет.

Путин также отметил, что люди в новых регионах «демократически» выразили свое волеизъявление войти в состав России, а результаты голосования было невозможно сфальсифицировать.

Осенью 2022 года Донецкая и Луганская народная республики, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам проведенных там референдумов. Западные страны не признали итоги голосования, Украина назвала это нарушением своего суверенитета.

Согласно проекту бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) прогнозная численность населения в новых субъектах России на 1 января 2024 года определена в количестве 3 227 429 человек. По данным МВД России, к 12 сентября 2023 года в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях было оформлено 2 827 429 российских паспортов, и еще 400 тыс. паспортов должны быть выданы до конца 2023 года.

Путин еще в декабре говорил, что на развитие новых регионов и их включение в общую экономику России в бюджете предусмотрено свыше 1 трлн руб. ежегодно. Ранее РБК со ссылкой на данные Минфина сообщал, что в 2023 году эти регионы должны были получить 410,7 руб. млрд дотаций, что составляет 89% совокупных доходов их консолидированных бюджетов.