Россия решила выслать двух латвийских дипломатов

МИД: Москва в ответ на действия Риги вышлет двух латвийских дипломатов

Москва решила зеркально ответить на решение Риги выслать двух российских дипломатов «без каких-либо оснований». Ранее Латвия снизила уровень дипмиссии до временного поверенного в делах

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Россия приняла решение выслать двух дипломатических сотрудников посольства Латвии в Москве, сообщил российский МИД.

«Исходя из принципа взаимности, а также в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года заявлено, что из России высылаются два дипломатических сотрудника посольства Латвии», — сообщили в ведомстве.

МИД подчеркнул, что Москва предпримет «другие болезненные для Риги шаги», если Латвия продолжит «враждебные действия в отношении российских дипломатов»

Временного поверенного в делах Латвии Даце Рутку 25 апреля вызвали в МИД. Российское ведомство выразило протест «в связи с объявлением «persona non grata» без каких-либо оснований двух дипломатов Посольства России в Латвии».

В конце марта на тот момент глава латвийского МИДа Кришьянис Кариньш (покинул пост 10 апреля) объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. Имя дипломата не объявлялось. Дипсотруднику было предписано покинуть страну до 10 апреля.

Рига тогда обосновала решение выслать дипломата тем, что российское посольство «продолжало неточную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти Латвийского государства и разжигание ненависти в обществе Латвии».

Западные государства с начала военной операции объявляли о высылке более 600 российских дипломатических сотрудников разного ранга. Для сравнения, за 2000–2021 годы были высланы 418 человек.

В январе 2023 года Латвия объявила, что посол России в Риге Михаил Ванин должен покинуть республику до 24 февраля того же года, одновременно с ним посол Латвии должен был выехать из России. Тогда латвийская сторона решила понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах.