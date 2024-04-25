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Высылки дипломатов ,  
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Временного поверенного в делах Латвии вызвали в МИД России

В российский МИД вызвали временного поверенного в делах Латвии
Сюжет
Высылки дипломатов
В марте латвийский МИД объявил одного российского дипломата персоной нон грата. Ранее Латвия снизила уровень дипмиссии до временного поверенного
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Временного поверенного в делах Латвии Даце Рутку вызвали в МИД России, она прибыла в здание российского внешнеполитического ведомства, сообщил ТАСС. Дипломат проследовала в здание министерства и покинула его чуть позже без комментариев.

В конце марта на тот момент глава латвийского МИДа Кришьянис Кариньш (покинул пост 10 апреля) объявил одного из российских дипломатов персоной нон грата. Ему было предписано покинуть страну до 10 апреля. Имя дипломата при этом не называлось. Кариньш позже объявил об отставке с поста главы МИД Латвии.

Латвийская сторона объяснила решение выслать дипломата тем, что российское посольство «продолжало неточную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти Латвийского государства и разжигание ненависти в обществе Латвии».

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова обещала ответить на решение МИД Латвии.

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
Политика
Министерство иностранных дел Латвии

С начала военной операции западные страны объявили о высылке более 600 российских дипломатических сотрудников разного ранга.

Рига объявляла о высылке трех российских дипломатов в апреле 2022 года. В январе 2023 года Латвия заявила, что российский посол в Риге Михаил Ванин должен покинуть республику до 24 февраля того же года. До этого срока из России выехал и посол Латвии в Москве. Латвийская сторона решила понизить уровень своего дипломатического представительства в России до уровня временного поверенного в делах.

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Георгий Смирнов
Латвия дипломат Россия
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