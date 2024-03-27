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Высылки дипломатов ,  
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МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата

Сюжет
Высылки дипломатов
Министерство иностранных дел Латвии
Министерство иностранных дел Латвии (Фото: Виктор Лисицын / Global Look Press)

МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата, ему предписано покинуть страну до 10 апреля, говорится в заявлении латвийского дипведомства. Имя дипломата не называется.

27 марта в МИД был вызван временный поверенный в делах Олег Зыков, которому был выражен протест в связи с «неприемлемой и провокационной публичной коммуникацией, проводимой [российским] посольством в течение длительного периода времени».

«Посольство России, несмотря на неоднократные выговоры со стороны Министерства иностранных дел Латвии, продолжало неточную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти Латвийского государства и разжигание ненависти в обществе Латвии», — говорится в сообщении. Этим латвийская сторона объяснила высылку дипломата.

«Ответим», — прокомментировала РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова решение литвийского МИДа.

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Авторы
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