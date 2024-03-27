МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата
МИД Латвии объявил российского дипломата персоной нон грата, ему предписано покинуть страну до 10 апреля, говорится в заявлении латвийского дипведомства. Имя дипломата не называется.
27 марта в МИД был вызван временный поверенный в делах Олег Зыков, которому был выражен протест в связи с «неприемлемой и провокационной публичной коммуникацией, проводимой [российским] посольством в течение длительного периода времени».
«Посольство России, несмотря на неоднократные выговоры со стороны Министерства иностранных дел Латвии, продолжало неточную публичную коммуникацию, направленную на дискредитацию государственных учреждений и органов власти Латвийского государства и разжигание ненависти в обществе Латвии», — говорится в сообщении. Этим латвийская сторона объяснила высылку дипломата.
«Ответим», — прокомментировала РБК официальный представитель МИДа Мария Захарова решение литвийского МИДа.
Материал дополняется.
Момент ДТП в Курске, где автобус с отказавшими тормозами таранит машины. Видео
На заводе в Калуге начали производить Citroen. Подробности и фото
Банки Китая, ОАЭ и Турции ужесточили требования к соблюдению санкций. Подробности
Самые популярные бренды товаров повседневного использования. Инфографика
Эксклюзив: Концертный зал «Крокус Сити Холл» находится в залоге у банка
СК получил 143 заявления о пропаже родных и близких после теракта в «Крокусе»
Apple назвал дату премьеры новых продуктов. Что там покажут
Аналитики SberCIB повысили прогноз курса доллара до ₽95. Когда это произойдет