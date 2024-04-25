Путин заявил, что «принцип талиона» не всегда выгоден для России

Отвечая на вопрос о необходимости зеркального ответа на санкции, Путин заявил, что это не всегда выгодно. Ранее президент говорил, что лучшим ответом на ограничения должны стать «разбюрокрачивание» и предоставление больших свобод

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России не всегда выгодно действовать по «принципу талиона», то есть симметрично отвечать на санкции, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

«Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — <…> сделать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно — в целом», — сказал президент в ответ на предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны.

Принцип талиона — категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Согласно принципу наказание должно буквально соответствовать вреду, причиненному вследствие совершения преступления, проще говоря: «око за око, зуб за зуб». Lex taliōnis буквально означает «закон равного возмездия».

После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы уже десятки пакетов санкций, а сама Россия стала мировым лидером по введенным против нее ограничениям. Представители российских властей неоднократно призывали отвечать на антироссийские санкции зеркально. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в сентябре призывал зеркально ответить на запрет ездить на машинах с российскими номерами в ЕС. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и вовсе настаивал на приостановке дипотношений с ЕС.

Путин и ранее отмечал, что Москва будет отвечать на санкции в тех сферах, где ей это выгодно. «Мы много раз говорили, что те незаконные ограничения, которые некоторые страны вводят в отношении России, мы можем ответить многими вещами, но одна из таких вещей — это разбюрокрачивание, это предоставление больших свобод всем участникам экономической деятельности, гражданам и так далее», — говорил в сентябре глава государства.