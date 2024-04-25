Путин заявил, что «принцип талиона» не всегда выгоден для России
России не всегда выгодно действовать по «принципу талиона», то есть симметрично отвечать на санкции, заявил президент Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
«Нам не всегда выгодно действовать по принципу талиона — <…> сделать то же самое, что тебе делают. Надо смотреть, что нам выгодно и невыгодно — в целом», — сказал президент в ответ на предложение ввести ограничения, аналогичные тем, что вводят недружественные страны.
Принцип талиона — категория юриспруденции и морали, также известная как равное (симметричное) возмездие. Согласно принципу наказание должно буквально соответствовать вреду, причиненному вследствие совершения преступления, проще говоря: «око за око, зуб за зуб». Lex taliōnis буквально означает «закон равного возмездия».
После начала российской спецоперации на Украине западные страны ввели против Москвы уже десятки пакетов санкций, а сама Россия стала мировым лидером по введенным против нее ограничениям. Представители российских властей неоднократно призывали отвечать на антироссийские санкции зеркально. Так, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в сентябре призывал зеркально ответить на запрет ездить на машинах с российскими номерами в ЕС. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев и вовсе настаивал на приостановке дипотношений с ЕС.
Путин и ранее отмечал, что Москва будет отвечать на санкции в тех сферах, где ей это выгодно. «Мы много раз говорили, что те незаконные ограничения, которые некоторые страны вводят в отношении России, мы можем ответить многими вещами, но одна из таких вещей — это разбюрокрачивание, это предоставление больших свобод всем участникам экономической деятельности, гражданам и так далее», — говорил в сентябре глава государства.
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