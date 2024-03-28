Глава МИД Латвии объявил об отставке 10 апреля. Это решение последовало после разговора с премьер-министром об использовании спецрейсов для командировок, пишет Delfi. Ранее Генпрокуратура республики возбудила дело о растратах

Кришьянис Кариньш (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке, он покинет пост 10 апреля, сообщил латвийский телеканал Panorama.

По его данным, такое решение было принято после разговора с премьер-министром Эвикой Силиней. Они обсудили ситуацию с использованием частных рейсов при поездках в командировки, пишет Delfi. Кариньш не стал уточнять детали и покинул здание правительства сразу после объявления об отставке.

Кариньш занимал этот пост с 8 июля 2023 года, ранее он был премьер-министром Латвии (2019–2023), депутатом Европарламента (2009–2019) и министром экономики республики (2004–2006). По данным Delfi, после его отставки возглавить МИД может заместитель спикера парламента Занда Калниня-Лукашевица. Издание отмечает, что Кариньш может стать депутатом Европарламента.

Ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможных растратах при использовании чартеров чиновниками. В ответ на это партия Кариньша «Единство» собирала закрытое заседание, однако глава МИДа не пришел, сообщал телеканал Panorama. В ходе него было принято решение о дальнейших действиях, один из вариантов — потребовать отставки министра.

Латвия пригрозила, что обсудит с НАТО блокаду Балтики для судов из России Политика В конце прошлого года Государственная канцелярия Латвии сообщала, что расходы бюджета на спецрейсы с января 2019 года по сентябрь 2023 года составили €600 тыс. Там также напомнили о планах ЕС компенсировать затраты на посещение организованных им встреч глав государств и правительств. Кариньш на посту премьера посетил 19 заседаний Евросовета специальными рейсами, что обошлось Европе в €750 тыс., пишет Delfi.

Сам он соглашался с критикой оппозиции Латвии о частом использовании частных самолетов. Вместе с тем Кариньш подчеркивал, что таким образом «он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО». Он также допускал пересмотр порядка, при котором чиновники могут пользоваться подобными услугами, и объемов финансирования на эти цели.