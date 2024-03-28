Глава МИД Латвии объявил об отставке
Министр иностранных дел Латвии Кришьянис Кариньш объявил об отставке, он покинет пост 10 апреля, сообщил латвийский телеканал Panorama.
По его данным, такое решение было принято после разговора с премьер-министром Эвикой Силиней. Они обсудили ситуацию с использованием частных рейсов при поездках в командировки, пишет Delfi. Кариньш не стал уточнять детали и покинул здание правительства сразу после объявления об отставке.
Кариньш занимал этот пост с 8 июля 2023 года, ранее он был премьер-министром Латвии (2019–2023), депутатом Европарламента (2009–2019) и министром экономики республики (2004–2006). По данным Delfi, после его отставки возглавить МИД может заместитель спикера парламента Занда Калниня-Лукашевица. Издание отмечает, что Кариньш может стать депутатом Европарламента.
Ранее Генпрокуратура возбудила уголовное дело о возможных растратах при использовании чартеров чиновниками. В ответ на это партия Кариньша «Единство» собирала закрытое заседание, однако глава МИДа не пришел, сообщал телеканал Panorama. В ходе него было принято решение о дальнейших действиях, один из вариантов — потребовать отставки министра.
Сам он соглашался с критикой оппозиции Латвии о частом использовании частных самолетов. Вместе с тем Кариньш подчеркивал, что таким образом «он смог максимально быстро встретиться с мировыми лидерами в сложных логистических условиях и тем самым укрепить роль Латвии в ЕС и НАТО». Он также допускал пересмотр порядка, при котором чиновники могут пользоваться подобными услугами, и объемов финансирования на эти цели.
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