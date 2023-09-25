Лукашенко запретил физлицам ввозить и хранить в Белоруссии беспилотники

Теперь дроны смогут иметь только компании и индивидуальные предприниматели. Запрет на ввоз, эксплуатацию и изготовление БПЛА уже вступил в силу, хранение и оборот запретят через полгода. За это время дрон можно продать или сдать

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Ввозить, хранить и эксплуатировать гражданские дроны в Белоруссии смогут только организации и ИП в целях своей деятельности, соответствующий указ подписал президент республики Александр Лукашенко, говорится на его сайте.

«Предусмотрено, что ввоз на территорию Беларуси, хранение, оборот, эксплуатация и изготовление гражданских БЛА разрешены только организациям и индивидуальным предпринимателям в целях их предпринимательской и профессиональной деятельности с соблюдением требований, установленных данным указом», — говорится в сообщении.

Разрешение на импорт будет выдавать Департамент по авиации Минтранса страны, он будет вести учет дронов, которые есть у организаций и ИП. Для этого создадут автоматизированную информационную систему.

Физлицам ввозить, эксплуатировать и изготавливать гражданские беспилотники запрещено со дня публикации указа, а в части хранения и оборота дронов он начнет действовать через полгода. За это время БПЛА можно продать организациям либо сдать на «хранение в уполномоченную организацию, определенную правительством».

Территория Белоруссии не подвергается атакам дронов в такой же степени, как российская, однако власти республики сообщали о некоторых инцидентах. Например, в августе белорусское Минобороны сообщило о пресечении нескольких попыток проникновения на охраняемые территории и объекты, в том числе с использованием беспилотников. Их подавили с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Одного оператора дрона, который пытался запустить его над территорией воинской части, задержали.