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Военная операция на Украине ,  
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В Центральной Украине прогремели взрывы

В Черкасской области прозвучали взрывы, поврежден инфраструктурный объект
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Военная операция на Украине
В Черкасской области произошли взрывы во время воздушной тревоги. Поврежден инфраструктурный объект, погибших нет, сообщил глава областной военной администрации
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Joe Raedle / Getty Images)

В Черкасской области прогремели взрывы во время воздушной тревоги, пишет украинское издание «Зеркало недели».

По словам главы областной военной администрации Игоря Табуреца, поврежден инфраструктурный объект, погибших нет.

Рано утром воздушную тревогу объявляли в Сумской, Киевской, Черкасской и Полтавской областях. Предупреждения действовали около 20 минут.

Черкасская область расположена в центральной части Украины. По состоянию на 2022 год численность ее населения составляла 1,1 млн человек.

Накануне взрывы произошли в Одессе, Харькове и Николаеве. В первых двух случаях в регионе объявлялась воздушная тревога. «24 канал» сообщал, что после взрывов в нескольких районах Одессы пропал свет.

Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов
Политика
Фото: Spencer Platt / Getty Images
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Юлия Овчинникова
Украина Россия Черкасская область
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