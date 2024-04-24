Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов

В Харькове было попадание в газопровод, службы перекрыли газоснабжение в микрорайоне, сообщил изданию «Суспильне» мэр Игорь Терехов.

Ранее в Харькове прозвучали взрывы. Городской глава уточнил, что они раздались в Шевченковскои районе на севере города. Вечером 23 апреля «Страна.ua» и «Суспильне» также сообщали о взрывах в Днепре и Николаеве.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.