 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов

Мэр Терехов: микрорайон Харькова остался без газа из-за попадания в газопровод
Сюжет
Военная операция на Украине

В Харькове было попадание в газопровод, службы перекрыли газоснабжение в микрорайоне, сообщил изданию «Суспильне» мэр Игорь Терехов.

В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
Политика

Ранее в Харькове прозвучали взрывы. Городской глава уточнил, что они раздались в Шевченковскои районе на севере города. Вечером 23 апреля «Страна.ua» и «Суспильне» также сообщали о взрывах в Днепре и Николаеве. 

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов
Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Украина Харьков газопровод
Материалы по теме
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
Политика
В Харькове вновь прозвучал взрыв
Политика
Глава харьковской администрации заявил о перебоях с телесигналом
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Историк объяснил, как Кант стал и остался русским подданым Общество, 03:00
Антонов назвал «истинный смысл» санкций США против России Политика, 02:57
Авиакомпаниям предписали высаживать людей при духоте в самолетах Бизнес, 02:50
Над Воронежской областью сбили еще два беспилотника Политика, 02:46
Мэр Харькова сообщил о повреждении газопровода после взрывов Политика, 02:23
Канада разрешила Airbus использовать российский титан вопреки санкциям Бизнес, 02:04
Helsingin Sanomat узнала условия продажи арены Тимченко и Ротенберга Бизнес, 01:51
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Россияне рассказали, что будут делать после новых ограничений Таиланда Общество, 01:43
«Известия» узнали о задержании еще нескольких человек вместе с Ивановым Политика, 01:39
Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 01:32
В Харькове и Николаеве прогремели взрывы Политика, 01:12
В Курске объявили ракетную опасность Политика, 01:06
ТАСС узнал, что замминистра обороны Иванов давно находился «в разработке» Политика, 00:46
Глава Минздрава Крыма пообещал подать в отставку, если не будет лекарств Политика, 00:34