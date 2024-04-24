В Харькове и Николаеве прогремели взрывы

В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. В регионе объявлена воздушная тревога.

«Суспильне» сообщает, что один взрыв прогремел на территории города, а позднее раздалась серия взрывов — за его пределами. По информации издания «Страна.ua», взрыв также прогремел в Николаеве.

Вечером 23 апреля «Страна.ua» и «Суспильне» также сообщали о взрывах в Днепре.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.