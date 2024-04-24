В Харькове и Николаеве прогремели взрывы
Мэр Терехов: в Харькова прогремели взрывы
В Харькове прозвучали взрывы, сообщил мэр города Игорь Терехов в своем телеграм-канале. В регионе объявлена воздушная тревога.
«Суспильне» сообщает, что один взрыв прогремел на территории города, а позднее раздалась серия взрывов — за его пределами. По информации издания «Страна.ua», взрыв также прогремел в Николаеве.
Вечером 23 апреля «Страна.ua» и «Суспильне» также сообщали о взрывах в Днепре.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
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