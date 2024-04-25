Суд не увидел вброса бюллетеней на видео с женщиной на коленях у урны
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга отказался отменить результаты выборов президента России на участке, расположенном в школе № 260 в Адмиралтейском районе, пишет «Коммерсантъ». С соответствующим иском обратилась член УИК № 5 с правом решающего голоса Марина Шмелева («Справедливая Россия — За правду»). Она требовала признать факт вброса бюллетеней на этом участке на основании видео с ползущей на коленях к избирательной урне женщиной.
Эта видеозапись была опубликована в телеграм-канале «Наблюдатели Петербурга» 20 марта. Тогда горизбирком пообещал провести проверку организации работы УИК № 5. В результате нее подтверждения фальсификациям не нашли, а видео посчитали фейком, сообщил в суде зампред петербургского избиркома Олег Зацепа. По мнению Шмелевой, видеоролик является доказательством вброса бюллетеней на УИК № 5 в ночь с 15 на 16 марта.
Суд потребовал от горизбиркома предоставить видеозаписи всех трех дней голосования — 15,16 и 17 марта. Однако Зацепа продемонстрировал кадры только за 14 и 17 марта, объяснив это тем, что запись была прервана, возможно, из-за «хакерской атаки». «Имело место подключение к камере неустановленным лицом, — сказал он. — Можно было скачать, можно было удалить, можно было отредактировать файлы». Представитель горизбиркома также указал на перебои в датировании файлов и отметил, что причина несохранения видеозаписей за 15 и 16 марта не имеет процессуального значения.
Шмелева просила предоставить оригинал носители и видеокамеру для проведения экспертизы и обнародовать присвоенные УИК № 5 15 и 16 марта «антифейковые номера». Так, на видеоролике с ползущей женщиной на стене избирательного участка висели листы с числом 129031.
Основной этап выборов президента России проходил с 15 по 17 марта, досрочное голосование — с 25 февраля по 15 марта. По словам главы ЦИК Эллы Памфиловой, нарушений было немного. Она также отмечала отсутствие случаев признания недействительными результатов голосования на избирательных участках.
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