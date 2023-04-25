ВОЗ сообщила о захвате лаборатории с корью в ходе конфликта в Судане

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Одна из сторон вооруженного конфликта в Судане захватила лабораторию с образцами кори и полиомиелита, что создает «чрезвычайно, чрезвычайно опасную» ситуацию, сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Нима Саид Абид. Он не уточнил, какая из сторон захватила лабораторию. В Судане продолжаются бои между армией и силами быстрого реагирования (RSF).

«Существует огромный биологический риск, связанный с захватом центральной лаборатории общественного здравоохранения... одной из воюющих сторон», — сказал представитель ВОЗ (цитата по AFP).

По последним данным организации, в результате боевых действий в Судане погибли свыше 450 человек, пострадали – более 4 тыс., сказал Абид, передает Al Jazeera.

Вооруженный конфликт между армией и силами быстрого реагирования (RSF) вспыхнул в Судане 15 апреля. Он стал исходом разногласий между сторонами, ранее участвовавшими в двух переворотах, по поводу вопроса о дальнейшем политическом урегулировании, план которого был принят при посредничестве ООН в конце 2022 года. Напряженность, в частности, вызвал вопрос об интеграции RSF, куда входят выходцы из военизированных повстанческих формирований, в состав вооруженных сил.

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