Белорусы и украинцы стали основными получателями гражданства Польши

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 89,46 (+0,11) Инвестиции, 24 апр, 15:57 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 81,27 (-0,21) Инвестиции, 24 апр, 15:57
Киев опроверг использование зернового коридора для атаки на флот России Политика, 15:24
Швеция объявила о высылке пяти российских дипломатов Политика, 15:23
Пять сел в Белгородской области остались без света из-за обстрела Политика, 15:21
В свердловском поселке загорелось более 20 домов Общество, 15:21
Замминистра культуры Манилова возглавила Русский музей Общество, 15:11
Хореограф Тутберидзе заявил об обиде Косторной на тренера Спорт, 15:11
Угольный путь на восток: зачем строят железную дорогу к Тихому океану РБК и ЭЛСИ, 15:06
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
США ввели санкции против менявших криптовалюту для КНДР трейдеров Крипто, 15:03
ВОЗ сообщила о захвате лаборатории с корью в ходе конфликта в Судане Политика, 15:02
Власти Запорожской области сообщили о погибшем при обстреле Токмака Политика, 15:01
Конституционный суд разъяснил, кто имеет право получать жилье вне очереди Недвижимость, 15:01
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 14:43
США заявили о растущих рисках вторичных санкций против Казахстана Политика, 14:37
Кадры пожара в забайкальском селе, в котором объявили эвакуацию Общество, 14:36
Политика ,  
0 

Белорусы и украинцы стали основными получателями гражданства Польши

Rzeczpospolita: украинцы и белорусы стали основными получателями гражданства Польши
Минск,&nbsp;Беларусь
Минск, Беларусь (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

За 2022 год гражданство Польши получило рекордное число иностранных граждан, в основном украинцы и белорусы. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Так, в прошлом году польское гражданство получили 10 тыс. человек, из которых 5,2 тыс. — граждане Украины, около 3 тыс. — граждане Белоруссии и 450 человек — россияне.

В 2021 году польское гражданство получили 7,5 тыс. иностранцев, в 2020 году — 7 тыс., в 2019 году — 6,6 тыс. Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка считает, что эта тенденция будет расти.

В Польше упрощены правила предоставления гражданства иностранцам — претенденты не должны сдавать экзамены по истории или устройству политической системы, как это требуют Германия и Великобритания, а должны просто подтвердить знание польского языка на уровне B1, отмечает издание.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на середину апреля, в Польше зарегистрированы почти 1,6 млн украинских беженцев. Летом 2022 года польские власти предупреждали, что перестанут выдавать некоторым беженцам пособие на питание и жилье в размере 40 злотых (€8,5) на человека в день. GazetaPrawna писала, что украинцев также хотят обязать платить за жилье, которое им предоставило государство.

Rzeczpospolita 8 марта написала, что польские власти необоснованно выплатили приблизительно 2 млн злотых (более €427 тыс.) украинским беженцам и требуют их обратно. Они не должны были получать выплаты, если сразу покинули страну, объяснила газета.

Читайте на РБК Pro
Какие квартиры сейчас покупают в России обладатели сверхкрупных бюджетов
Как подтолкнуть людей к онлайн-покупкам — приемы нейромаркетинга
Время — деньги: как накопить капитал к совершеннолетию ребенка
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны

В январе МВД Латвии предложило правительству страны приостановить действие закона «О репатриации», который позволяет переехать в Латвию людям, предки которых были этническими латышами или ливами. За счет этого латвийские власти хотят ограничить возможность россиянам перебраться на постоянное место жительство в страну.

Литва 22 марта приостановила прием заявлений о получении гражданства от граждан России и Белоруссии. За принятие документа проголосовали 113 парламентариев, против не высказался ни один, воздержались девять. Помимо этого был введен временный запрет на покупку недвижимости в Литве, кроме тех случаев, когда у граждан этих стран есть вид на жительство.

Теги
Польша гражданство Украина Белоруссия
Материалы по теме
Дума одобрила лишение приобретенного гражданства за дискредитацию
Политика
Кабмин рассмотрит вопрос упрощения получения учеными гражданства России
Общество
МВД сможет проверять отказавшихся от гражданства Украины россиян
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter