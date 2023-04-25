Белорусы и украинцы стали основными получателями гражданства Польши

Минск, Беларусь (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

За 2022 год гражданство Польши получило рекордное число иностранных граждан, в основном украинцы и белорусы. Об этом сообщила польская газета Rzeczpospolita.

Так, в прошлом году польское гражданство получили 10 тыс. человек, из которых 5,2 тыс. — граждане Украины, около 3 тыс. — граждане Белоруссии и 450 человек — россияне.

В 2021 году польское гражданство получили 7,5 тыс. иностранцев, в 2020 году — 7 тыс., в 2019 году — 6,6 тыс. Президент Союза украинцев в Польше Мирослав Скурка считает, что эта тенденция будет расти.

В Польше упрощены правила предоставления гражданства иностранцам — претенденты не должны сдавать экзамены по истории или устройству политической системы, как это требуют Германия и Великобритания, а должны просто подтвердить знание польского языка на уровне B1, отмечает издание.

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев на середину апреля, в Польше зарегистрированы почти 1,6 млн украинских беженцев. Летом 2022 года польские власти предупреждали, что перестанут выдавать некоторым беженцам пособие на питание и жилье в размере 40 злотых (€8,5) на человека в день. GazetaPrawna писала, что украинцев также хотят обязать платить за жилье, которое им предоставило государство.

Rzeczpospolita 8 марта написала, что польские власти необоснованно выплатили приблизительно 2 млн злотых (более €427 тыс.) украинским беженцам и требуют их обратно. Они не должны были получать выплаты, если сразу покинули страну, объяснила газета.

В январе МВД Латвии предложило правительству страны приостановить действие закона «О репатриации», который позволяет переехать в Латвию людям, предки которых были этническими латышами или ливами. За счет этого латвийские власти хотят ограничить возможность россиянам перебраться на постоянное место жительство в страну.

Литва 22 марта приостановила прием заявлений о получении гражданства от граждан России и Белоруссии. За принятие документа проголосовали 113 парламентариев, против не высказался ни один, воздержались девять. Помимо этого был введен временный запрет на покупку недвижимости в Литве, кроме тех случаев, когда у граждан этих стран есть вид на жительство.