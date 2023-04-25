Глава МИД Британии назвал ошибкой возможное объявление холодной войны КНР

В своем выступлении во вторник глава британского МИДа призовет к налаживанию отношений с КНР и назовет ошибкой возможное объявление холодной войны Пекину, пишет FT. В то же время он напомнит Пекину о проблемах Тайваня и Синьцзяна

Джеймс Клеверли (Фото: Leon Neal / Getty Images)

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли назвал ошибкой возможное объявление холодной войны Китаю, поскольку любые глобальные проблемы сегодня не могут быть решены без участия Пекина. Об этом сообщает газета Financial Times (FT), ссылаясь на выдержки из предстоящего выступления министра.

В своем выступлении во вторник он скажет: «Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. Ясно, легко, приятно и ошибочно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и умышленным непониманием современного мира».

Как отмечает FT, в своей программной речи министр призовет к «крепким и конструктивным» двусторонним отношениям с Пекином. что может вызвать недовольство среди некоторых членов парламента.

«Ни одна серьезная глобальная проблема — от изменения климата до защиты от пандемии, от экономической стабильности до распространения ядерного оружия — не может быть решена без Китая», — скажет Клеверли. В то же время министр напомнит о разногласиях Лондона и Пекина, в том числе по вопросам Тайваня, Синьцзяна и «нарушения гражданских прав» в Гонконге.

В ноябре премьер министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «золотая эра» отношений с Китаем кончилась, а идея о политических реформах в КНР через торговлю оказалась наивной. Он указал, что Китай «сознательно конкурирует за глобальное влияние, используя все рычаги государственной власти», его политика сейчас является «системным вызовом нашим ценностям и интересам, вызовом, который становится все более острым по мере того, как он движется к еще большему авторитаризму».

Перед этим глава британского контрразведывательного ведомства MI5 Кен Маккаллум сообщал о попытках Китая вмешаться в общественную жизнь Великобритании и оказать влияние на политиков, причем действия Пекина он назвал «вызовом иного порядка» по сравнению с деятельностью Москвы. Пекин «культивирует активы» в академических кругах, парламенте и бизнесе и выстраивает отношения с потенциальными будущими политиками на ранней стадии в том числе на уровне местных органов власти, «постепенно наращивая долговые обязательства», отмечал Маккаллум.

The Times ранее писала, что Сунак, в отличие от своих предшественников, придерживается менее конфронтационного подхода к Китаю, и несмотря на публичную критику, стремится наладить с ним торговые отношения. По данным газеты, для этого премьер планирует пригласить высокопоставленного члена китайского политбюро на коронацию Карла III. Times не исключает, что им может стать глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской Компартии Ван И.