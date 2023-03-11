Times узнала о плане Британии использовать коронацию для сближения с КНР

Сунак хочет избежать критики за переговоры с Китаем, проведя их во время коронации Карла III. Эксперт напомнил, что Карл III в 1997 году назвал китайское руководство «старыми восковыми фигурами», а потому повод помириться есть

Риши Сунак (Фото: Carl Court / Getty Images)

Британский премьер Риши Сунак намерен использовать коронацию Карла III для налаживания отношений с Китаем, пригласив высокопоставленного члена китайского политбюро, пишет The Times со ссылкой на источники.

Скорее всего, глава КНР Си Цзиньпин не сможет присутствовать на коронации и отправит вместо себя главу канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК китайской компартии Ван И. В Лондоне надеются, что коронация, на которую будут приглашены многие высокопоставленные чиновники из разных стран мира, создаст возможность для переговоров с Китаем, которые не вызовут критики со стороны депутатов-консерватором (тори).

Ван И уже встречался с главой британского МИДа Джеймсом Клеверли во время Мюнхенской конференции по безопасности в феврале. Власти Великобритании рассматривают коронацию как возможность провести более содержательную беседу.

Как пишет The Times, Сунак придерживается менее конфронтационного подхода к Китаю, чем его предшественница на посту премьера Лиз Трасс. Она намеревалась обозначить КНР в качестве угрозы в стратегии национальной безопасности. Обновление этого документа ожидается на следующей неделе, источники издания рассказали, что в нем Китай не будет называться угрозой, поскольку британский премьер стремится к более «утонченной» позиции, которая при этом подвергается критике.

Издание приводит мнение одного из ключевых «ястребов» по политике в отношении Китая в Консервативной партии королевства — бывшего лидера политической силы Иэна Дункана Смита. Он выразил обеспокоенность, что приглашение высокопоставленного чиновника из Китая является актом «пресмыкания».

Однако эксперт по истории королевской семьи Хьго Уикерс назвал инициативу «очень разумной» и напомнил, что наследный принц Японии Акихито присутствовал на коронации Елизаветы II в 1953 году, стороны таким образом тогда попытались восстановить отношения после Второй мировой войны.

Он отметил также, что Букингемский дворец будет не против положиться на канцелярию премьер-министра в вопросе лиц, приглашенных на коронацию, несмотря на то, что Карл III прежде выражал недовольство Китаем. В частности, в 1997 году будущий король назвал китайское руководство «ужасающими старыми восковыми фигурами». Карл III также раньше не посещал банкеты китайского посольства, так что основания для примирения есть, добавил эксперт.