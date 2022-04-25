В России запустили в серийное производство ЗРК С-500 «Прометей»
Система противовоздушной обороны (ПВО) С-500 «Прометей» запущена в серийное производство, сообщил «РИА Новости» гендиректор предприятия-разработчика и производителя комплекса — концерна воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей» Ян Новиков.
«В настоящее время организовано серийное производство системы С-500 с использованием последних достижений отечественной науки и техники. Боевые возможности этой системы существенно превосходят возможности ранее созданных ЗРС и ЗРК (зенитно-ракетных систем и комплексов — РБК)», — сказал он.
По словам Новикова, С-500 «по силам» стать основой системы ВКО России. «Прометей» поступит в войска в сроки, определенные государственным оборонным заказом, заключил гендиректор «Алмаз-Антей».
С-500 «Прометей» — универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата, способный перехватить баллистические, крылатые ракеты, а также аэродинамические цели. Радиус поражения С-500 составляет около 600 км.
Главком ВКС, генерал-полковник Сергей Суровикин ранее заявлял, что новейший комплекс также способен уничтожать объекты (в том числе гиперзвуковые ракеты) в космосе.
В июне прошлого года президент Владимир Путин объявил о скорой постановке зенитных систем С-500 на боевое дежурство. «На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них — межконтинентальная баллистическая ракета «Сармат», корабельная гиперзвуковая ракета «Циркон», зенитные системы С-500 «Прометей» и другие комплексы», — сказал он.
Одним из первых потенциальных иностранных покупателей С-500 вице-премьер Юрий Борисов называл Индию. Когда насытим собственные вооруженные силы, оформляется паспорт экспортного облика и определяются характеристики вооружения, поставляемого на экспорт. После этого — по решению верховного главнокомандующего — мы вполне можем рассмотреть вопрос о поставке в Индию», — отмечал он.