В ВКС заявили о способности С-500 поражать объекты в космосе

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», который сейчас разрабатывается в России, будет способен уничтожать объекты, в том числе гиперзвуковые ракеты, в космосе. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать <...> гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — сообщил Суровикин.

Главком ВКС отметил, что основной задачей нового ЗРК является уничтожение баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. Однако при необходимости С-500 может поражать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты, беспилотные летательные аппараты, низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

Суровикин также сообщил, что аналогов подобной системы в мире не существует.