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В ВКС заявили о способности С-500 поражать объекты в космосе

Зенитный ракетный комплекс С-500 «Прометей», который сейчас разрабатывается в России, будет способен уничтожать объекты, в том числе гиперзвуковые ракеты, в космосе. Об этом в интервью газете «Красная звезда» рассказал главком ВКС генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Заложенные в ЗРС С-500 характеристики позволяют уничтожать <...> гиперзвуковое оружие всех модификаций, в том числе в ближнем космосе», — сообщил Суровикин.

Главком ВКС отметил, что основной задачей нового ЗРК является уничтожение баллистических ракет средней дальности и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет. Однако при необходимости С-500 может поражать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты, беспилотные летательные аппараты, низкоорбитальные спутники и космические средства поражения.

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Суровикин также сообщил, что аналогов подобной системы в мире не существует.

ЗРК С-500 «Прометей» разрабатывается концерном «Алмаз-Антей» с середины 2000-х годов. Радиус действия его зенитной управляемой ракеты составляет 600 км, С-500 может одновременно обнаружить и поразить до десяти баллистических сверхзвуковых целей.

В мае 2020 года в Министерстве обороны сообщили, что первые системы С-500 могут поступить в войсковые соединения в 2021 году.

Теги: С-500, космос, ВКС
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