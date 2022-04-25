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Политика ,  
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Макрон пообещал французам быть «президентом для всех»

После подсчета 83% голосов действующий президент набирает 55,22%, его соперница, лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен — 44,78%

Действующий президент Франции Эммануэль Макрон, лидирующий во втором туре выборов, пообещал быть «президентом для всех». Его слова приводит BFMTV.

«С этого момента я не кандидат одного лагеря, а президент для всех», — сказал Макрон в ходе выступления на Марсовом поле, обращаясь к тем, кто не голосовал за него.

По его словам, французов ожидают «неспокойные», но «исторические» времена.

«Вы выбрали гуманистический проект, стремящийся к независимости нашей страны, республиканский проект по своим ценностям, социальный и экологический проект — проект, основанный на работе и творчестве, освобождении наших академических, культурных и предпринимательских сил», — отметил глава государства.

Он заверил, что продолжит работать «во имя более справедливого общества и равенства между женщинами и мужчинами».

Мировые лидеры поздравили Макрона с победой
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После подсчета 83% голосов Макрон набирает 55,22%, его соперница, лидер «Национального объединения» (прежнее название — «Национальный фронт») Марин Ле Пен — 44,78%.

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Ле Пен признала поражение на выборах. Она позвонила Макрону, чтобы поздравить его. При этом политик, несмотря на неудачу, назвала свой результат на выборах «громкой победой».

Первый тур выборов во Франции состоялся 10 апреля. Тогда за Макрона проголосовали 27,84% избирателей, а за Ле Пен — 23,15%.

Оба участвуют в выборах второй раз. В 2017 году действующий глава государства одержал победу с результатом 66,1% голосов, а лидер «Национального объединения» получила 33,9%.

Макрон стал первым французским президентом с 2002 года, который переизбрался на второй срок. Последним французским лидером, кому это удалось, был Жак Ширак (1995- 2007 гг.).

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Елена Чернышова
Эмманюэль Макрон президентские выборы

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